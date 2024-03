Accordo FGI - Sportface TV: grandi appuntamenti in diretta e on demand sulla nuova piattaforma OTT. Registrati gratis e scarica e l’App! 11 Marzo 2024

Lo spettacolo della ginnastica italiana e internazionale approda su Sportface TV per tutta la stagione 2024. La Federazione Ginnastica d'Italia e Sportface hanno siglato un accordo che prevede la messa in onda in diretta e/o on demand di numerosi appuntamenti di artistica, ritmica e aerobica sulla piattaforma OTT (over-the-top) recentemente inaugurata. Già punto di riferimento per gli appassionati di tutte le discipline olimpiche e no, nell’anno dei Giochi di Parigi, Sportface diventerà un faro per gli amanti della ginnastica, impegnandosi non solo nella trasmissione televisiva degli eventi ma anche nella produzione di format originali, approfondimenti e interviste esclusive; oltre alla tradizionale copertura di informazioni sul sito sportface.it. La fruizione delle gare sarà totalmente gratuita, previa registrazione alla piattaforma di Sportface TV.

Gli eventi in diretta su Sportface TV – Le danze si apriranno già sabato 16 marzo con la 3ª prova di Serie A1 e Serie A2 di ginnastica ritmica, in diretta da Ancona. E chi vorrà rivedersi le precedenti due giornate di Chieti e Forlì, potrà farlo nella sezione dedicata ai VOD. Tra gli appuntamenti nazionali che Sportface TV trasmetterà live spiccano proprio le massime serie delle tre sezioni olimpiche – con la terza giornata di A1 dei grandi attrezzi in programma a Ravenna e le precedenti di Montichiari ed Ancona già disponibili in piattaforma - oltre alla Final Six di A1 e ai playoff di A2 della ritmica che si svolgeranno domenica 7 aprile a Torino e semifinali e playoff di A2 di artistica, il 25 e 26 maggio a Firenze. Nel calendario figurano anche i Campionati Assoluti dei piccoli attrezzi, l’8 e il 9 giugno a Folgaria, quelli di artistica a Cuneo il 6 luglio e le finali juniores dei campionati d’Europa a Rimini, il 27 e 28 aprile per gli uomini e il 5 maggio per le donne. Nel pacchetto di gare è presente anche l’aerobica, disciplina con un seguito in costante crescita. Sporface TV trasmetterà i Campionati Italiani da Gorle, il 2 giugno, la Serie A da Monte di Procida il 17 novembre, e, limitatamente al territorio italiano, il Campionato del Mondo, in programma a Pesaro il 27 e il 28 settembre. Non mancheranno altri appuntamenti internazionali da copertina, con un focus particolare sul prestigioso Trofeo Città di Jesolo di ginnastica artistica femminile, nel fine settimana del 20 e 21 aprile. La piattaforma offrirà in differita e on demand anche tutte le gare della Coppa del Mondo GR, GAM e GAF, arricchendo così l'offerta per la stagione 2024.

Sportface diventa casa della ginnastica – Questo accordo rafforza ulteriormente l’impegno sulla ginnastica, disciplina che il sito sportface.it ha raccontato in tutte le sue sfaccettature fin dalla nascita. In homepage è attiva una sezione aggiornata in tempo reale con tutte le notizie provenienti dal mondo della ginnastica. Lo sforzo raddoppierà grazie alla nuova piattaforma ‘OTT’ (over-the-top), che si propone di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport. Grande spazio a tutte le discipline, questa una delle mission di Sportface TV, che offrirà eventi in diretta, documentari, format originali, approfondimenti e interviste esclusive per andare a fondo nel racconto di sport olimpici e non. “Sono molto felice di annunciare la collaborazione tra Sportface e la Federazione Ginnastica d’Italia. Il nostro ambizioso progetto di rafforzamento, in vista di Parigi, sta prendendo vita con il totale restyling del sito sportface.it e con il lancio di Sportface TV, che darà ampio spazio a ginnastica artistica, ritmica e aerobica - le parole di Alessandro Nizegorodcew, direttore di Sportface -. La nostra ‘mission’ è dare spazio alla ginnastica e a tutte le altre discipline, senza distinzioni. Il progetto Sportface, d’altronde, è nato 8 anni fa con un motto chiaro e preciso: raccontare ‘tutte le facce dello sport’”. La fruizione delle gare di ginnastica e di tanti altri contenuti è completamente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, fruibile anche via web (tv.sportface.it), è già disponibile sugli store iOS e Android.

Iscriversi al canale per contare di più - “Dopo l’esperienza con VolareTV, le attuali dirette su RaiPlay e un breve periodo su Dazn la ginnastica lancia a se stessa una nuova sfida via internet – spiega David Ciaralli, responsabile della comunicazione federale – sposando il progetto di un’OTT giovane che ha l’obiettivo ambizioso di diventare il punto di riferimento di eventi sportivi che attualmente hanno minore visibilità. Oggi il web, per i nativi digitali, è un ambiente più familiare e immediato della tv. Il canale YouTube della FGI resterà sempre un contatto verticale per gli appassionati delle nostre discipline, ma su SportfaceTV si posso allargare gli orizzonti, intercettando un pubblico più vasto. L’accesso al canale è gratuito, si richiede soltanto la profilazione dell’utenza, anche per creare una certa fidelizzazione. Vi aspettiamo numerosi per contarci e dimostrare che contiamo!”