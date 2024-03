Desio – Road to Budapest 2024, il bilaterale di Ritmica tra Italia-Francia verso gli Europei 05 Marzo 2024

Si torna a respirare l’aria delle gare internazionali. L’occasione è rappresentata dall’incontro bilaterale tra la Nazionale italiana di Ginnastica Ritmica, al gran completo con squadra e individualiste senior e junior, e quella della Francia, che ha accettato l’invito della Federazione Ginnastica d’Italia per una sfida ad alti livelli. Sarà un appuntamento fondamentale, in programma al Pala Fitline di Desio – grazie al contributo con la Regione Lombardia - sabato 9 marzo alle ore 17.30, per testare la preparazione delle ginnaste azzurre in vista del primo impegno ufficiale: il Campionato Europeo in scena a Budapest, in Ungheria, dal 22 al 26 maggio che precederà di un mese la Coppa del Mondo di Milano, ultimo vero banco di prova in vista dell’Olimpiade di Parigi 2024. Saranno presenti le Farfalle con il capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Alessia Russo, Laura Paris, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Eleonora Tagliabue e Laura Zambolin. Inoltre, la Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani ha convocato le individualiste senior Sofia Raffaeli (Fiamme oro), oltre a Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), Viola Sella (Forza e Coraggio), Tara Dragas (ASU Udine) e Giorgia Galli (San Giorgio ’79). Non mancheranno le ginnaste dei Team junior: Giorgia Colombo (San Giorgio ’79), Clara Di Giorgio (Ritmica Arbostella), Margherita Fucci (Cervia Ginnastica), Carlotta Fulignati (Terranuova), Michelle Greganti (Ginnastica Opera), Matilde Marcon (Udinese), Anna Piergentili (Ginnastica Fabriano) e Ludovica Platoni (Braccio Fortebraccio).

Tutte le ginnaste saranno seguite dalle tecniche della Federazione; per la squadra senior Valentina Rovetta, Olga Tishina e la coreografa Federica Bagnera mentre, per le individualiste mentre per le individualiste senior e junior Claudia Mancinelli, Bilyana Dyakova, Chiara Marelli, Daniela Vergani, Spela Mohar, Rosaria Fiumara, Elisabetta Ladavas, Luciana De Corso, Simona Ravaioli e Svetlana Durdenevskaya. Completeranno la delegazione azzurra, guidata dal vice presidente vicario FGI Valter Peroni, gli ufficiali di gara Stefania Turbessi, Emanuela Agnolucci, Elena Aliprandi, Irina Roudaia e Maria Isabella Zunino Reggio, la team manager di sezione Paola Porfiri, il segretario di gara Alberto Marelli, il medico Silvio Sala nonché i fisioterapisti Alessio Sauchelli e Gianmarco Verbana.

La Francia, invece, si presenterà a Desio con la squadra senior - composta da Emma Delaine, Celia Joseph-Noel, Manelle Inaho, Lozea Vilarino, Justine Lavit e Ainhoa Dot-Espinosa - tre individualiste senior, capitanate da Helene Karbanov, e due giovani promesse d’Oltralpe.

La gara non sarà trasmessa in streaming e non sarà possibile in alcun modo riprenderla per garantire la riservatezza delle coreografie prima della prima uscita internazionale delle nostre azzurre: la coppa del Mondo di Atene, in programma al Palaio Faliro dal 22 al 24 marzo. Le finali di specialità della prima World Cup del circuito internazionale saranno trasmesse in diretta su La7.it grazie alla partnership che la Federazione Ginnastica d’Italia ha rinnovato, anche per quest’anno, con il Gruppo Cairo Communication.