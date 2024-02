Forlì – La Ginnastica Ritmica sbarca in Emilia-Romagna per la 2ª tappa del Campionato Nazionale 28 Febbraio 2024

Dopo l’esordio della prima tappa a Chieti, il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica sbarca a Forlì e torna in Emilia-Romagna, sabato 2 e domenica 3 marzo all’Unieuro Arena in via Punta di Ferro, rinforzando sempre di più l’accordo in essere con la Regione per il progetto Sport Valley. L’organizzazione del “Trofeo Veggy Good”, title sponsor dell’evento, è stata affidata alla società Gymnica 96 del presidente Alessandro Fossi, grazie allo staff guidato dalla responsabile tecnica Chiara Domeniconi e al supporto della Federazione Ginnastica d’Italia.

Sono 37 le squadre partecipanti, 12 per categoria e in sovrannumero anche la squadra di San Marino, che gareggia nel campionato italiano grazie ad un accordo con la Federginnastica. Ad ogni posizione in classifica vengono assegnati dei punti speciali che sommati, determineranno la classifica della tappa. La somma dei punti delle prime tre giornate di regular season fornirà la classifica del campionato, con promozioni, retrocessioni e la qualificazione alla Final Six scudetto del 6-7 aprile a Torino, nonché per i playoff di Serie A2.

Si riparte, dunque, da Chieti, dove in A1 ha trionfato la Ginnastica Fabriano, vincitrice dello scudetto 2023, dell’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli e dell’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Balsassarri. Il podio abruzzese ha replicato fedelmente quello della finale tricolore di un anno fa. Infatti, la medaglia d’argento di giornata è andata alla Raffaello Motto di Viareggio, mentre quella di bronzo all’ASU di Udine. La Serie A2 ha registrato il successo della Ginnastica Terranuova, inseguita da Cervia Ginnastica e Sport e da Albachiara Lucca. Infine, nella prima giornata del torneo di Serie B, ottima partenza per la Falciai Arezzo, che ha condiviso il podio con la Ginnastica Valmontone e la Virtus Gallarate, quest’ultima terza a parimerito con la squadra di San Marino fuori concorso.

C’è grande attesa per le azzurre che nel 2023 hanno conseguito importanti risultati a livello internazionale: da Sofia Raffaeli a Milena Baldassarri – con i loro nuovi esercizi preparati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 – da Viola Sella a Sofia Sicignano, da Tara Dragas a Sofia Maffeis e Giorgia Galli. Non mancheranno le big internazionali a impreziosire il campionato più bello del mondo come le tedesche Darja Varfolomeev e Margarita Kolosov che daranno il loro contributo alla Raffaello Motto Viareggio e alla Pontevecchio di Bologna, l’ucraina Viktoriia Onoprienko con l’Armonia d’Abruzzo e la veterana slovena Ekaterina Vedeneeva. Senza dimenticare la francese Hélène Karbanov in forza alla Polisportiva Varese, la russa naturalizzata tedesca Anastasia Simakova con l’Udinese e le spagnole Alba Bautista e Polina Berezina in gara con Kinesis e Fortebraccio Perugia, l’ungherese Fanni Pignizcki con la società milanese Forza e Coraggio, oltre a tre giovanissime promesse dei piccoli attrezzi: la romena Amalia Lica, la polacca Liliana Lewinska, e la tedesca Lada Pusch che indosseranno rispettivamente il body di Eurogymnica Torino, Polimnia Ritmica Romana e San Giorgio Desio. New entry Takamina Ikromova ed Elzhana Taniyeva dall’ Uzbekistan, e la ginnasta straniera della squadra di casa, la promettente stella ungherese Hanna Panna Weisner.

“Il mio primo pensiero lo rivolgo a chi ha guidato Gymnica 96 al ritorno in Serie A e che ha fortemente voluto questa gara a Forlì, Matteo Bartolini, che per quasi 20 anni ha accompagnato la nostra società nella sua crescita anche nei momenti difficili della pandemia. – ha sottolineato il numero uno della società organizzatrice nella conferenza stampa di presentazione - La seconda persona che voglio ringraziare è Chiara Domeniconi, allenatrice nazionale e responsabile tecnica. Un grazie anche alla Federazione Italiana Ginnastica che ci ha dato l'opportunità di organizzare questa seconda tappa, dimostrando grande fiducia, riportando l’attenzione su Forlì e sulla Romagna, dopo l’alluvione del maggio scorso. Un ringraziamento particolare al Comune di Forlì, Assessorato allo Sport e all’Ufficio Sport, che ci hanno sempre supportato nell'organizzazione di questa importante manifestazione”, ha concluso Fossi.

La gara si aprirà sabato 2 marzo con la Serie A2 alle ore 15:00 e proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 18:30 con la massima categoria. Entrambe le competizioni verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della Federazione Ginnastica d’Italia con il commento giornalistico di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. L’evento si concluderà domenica mattina, quando dalle 10:00 andrà in scena la sfida di Serie B. I biglietti sono acquistabili inviando una mail all’indirizzo segreteriagymnica@gmail.com o direttamente presso la biglietteria del palazzetto.