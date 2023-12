Ancona - Lo Zodiaco, Udinese ed Estense O.Putinati chiudono “Insieme” il 2023 17 Dicembre 2023

Seconda giornata di gare al Palaprometeo Estra di Ancona, per le finali del 2° campionato nazionale d’Insieme Allieve, giovanile ed open. Il titolo nazionale Gold Allieve è andato a Lo Zodiaco che ha preceduto sul podio Virtus Gallarate e Fabriano, padrona di casa in quanto organizzatrice della gara. Inno di Mameli e primo gradino del podio nella giovanile per Udinese, davanti a Pontevecchio e PGS Auxilium, mentre nella categoria Open il titolo se lo è aggiudicato Estense Otello Putinati che ha prevalso su Udinese e Armonia d’Abruzzo. Infine, il Trofeo Gotta-Sacco è stato sollevato dalle ginnaste dell’ASU, grazie all’esercizio di Tara Dragas, il migliore delle individualiste secondo la giuria presieduta da Emanuela Agnolucci,. Nelle premiazioni, a collaborare con il vicepresidente federale Rosario Pitton, sono intervenuti il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il presidente del Comitato regionale FGI Marco Baioni, la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo, l’assessora del Comune di Ancona Orlanda Latini, in rappresentanza del primo cittadino, e Maila Morosin, dirigente del sodalizio fabrianese. Ad impreziosire la competizione ha concorso, certamente, l’esibizione in coppia di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, un dono di Natale per tutti i presenti all’ex PalaRossini. Le due individualiste azzurre, con il passaporto in tasca per Parigi 2024, hanno riscaldato l’impianto, scatenando l’entusiasmo degli addetti ai lavori e no, con una performance di grande valore artistico e coreografico, sotto lo sguardo attento dell’allenatrice Claudia Mancinelli. A felicitarsi con loro è stata la stessa direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani, appena conclusa la consueta riunione post competizione con le tecniche e le ufficiali di gara. Con lo scambio di auguri per le prossime festività, e per il nuovo anno, si è conclusa la manifestazione e l’attività agonistica federale 2023.

CLASSIFICA CAMPIONATO D'INSIEME

34° TROFEO ANDREINA SACCO GOTTA