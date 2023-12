Monte di Procida, dopo l’Europeo, l’Aerobica si ritrova nel Comune Europeo dello Sport 2023 03 Dicembre 2023

Dopo i Campionati Europei di Antalya, in Turchia, l’Aerobica italiana si è ritrovata ieri a Monte di Procida, European Town of Sport 2023. Al Pala Pippo Coppola, impianto sportivo della ridente cittadina flegrea affacciata sul mozzafiato Golfo di Pozzuoli, è andata infatti in scena la prima delle due giornate di gare, dedicata al Campionato Nazionale Serie D Silver Eccellenza, al Campionato Nazionale Gold di Squadra Allievi e alla qualificazione per la Finale di Serie B in programma oggi. Finale alla quale sono state promosse tutte le società partecipanti, perché pari al numero delle ammesse. L’intera manifestazione, ben organizzata dalla locale società Chige presieduta di Celeste Barone, con Giorgio Illiano in cabina di regia, rientra nel progetto comunale ‘Enjoy Village MdP 2023’ Comune Europeo dello Sport’ teso a promuovere la pratica dell’attività sportiva quale strumento utile alla salute pubblica e al benessere psico-fisico della persona, prim’ancora della sua indubbia valenza socializzante. Dodici le società in gara nel Silver Eccellenza valutate dal corpo giudicante diretto dalla Presidente di Giuria Chiara Barone con la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti e la Referente Giuria Nazionale Monica Darone in Giuria Superiore. Al tavolo con loro, Curzio Bufacchi E1, Domenico Mobilia A1, Elena Perretti E2, Marina Nieddu A2, Gastaldi Gloria D1, Sara Macerola D2, M. Gallia Mattia CG, Emanuele Pagliuca E3, Ilario Sergi A3, Giulia Ceroli E4, Serena Piccolo A4. Direttore di Gara Giorgio Illiano, Segretario di Gara Celestina Barone, Medico di Gara Claudia Lancia. A salire sul podio un trittico lombardo, nell’ordine Aerobica Evolution, titolo nazionale ed inno di Mameli per la società bergamasca, seguita dalla Tritium e dalla P. Comunale Ghisalbese. Sette le squadre, invece, a contendersi il titolo nazionale di squadra allievi con i primi tre posti conquistati nell’ordine da Ginnastica Macerata, Ginnastica Valentia e Aerobica Evolution. Alle premiazioni hanno provveduto il Vicepresidente federale Rosario Pitton, delegato del numero uno di viale Tiziano, il cav. Gherardo Tecchi, il Presidente del C.R. Campania Aldo Castaldo, il Consigliere regionale Graziano Piccolo, e Chiara Barone in rappresentanza della Società organizzatrice.