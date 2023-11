Campobasso - le Farfalle infiammano La Molisana e il campionato di specialità di ritmica 19 Novembre 2023

È stato un vero e proprio bagno di folla per le Farfalle di Emanuela Maccarani quello al Palazzetto di Campobasso “La Molisana Arena” dove si sono esibite nell’intervallo di gara tra le categorie Junior 2 e Junior 3 del Campionato Nazionale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica. La Squadra Nazionale di Insieme - composta dalle aviere dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e dall’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Alessia Russo - ha infiammato il Palazzetto di Selvapiana gremito per l’occasione in ogni ordine di posti.

Alla fine, fiori per tutte offerti dalla Federazione Ginnastica d’Italia e dallo Sporting Bovianum, oltre a vari gadget degli sponsor. Pubblico, quindi, delle grandi occasioni che nella mattinata aveva assistito alle finali delle Junior 2 al Cerchio, alla Palla, alle Clavette e al Nastro. Complessivamente sessantasei le ginnaste scese in pedana a contendersi i quattro titoli nazionali. L’inno di Mameli è risuonato rispettivamente per Alyssa Tontini della Ritmica Albachiara, Alessia Pala e Lika Eglissa entrambe dell’Eurogymnica Torino e per Lucia Sigolo della società Etoile.

Alle premiazioni hanno provveduto, oltre al Vicepresidente federale Rosario Pitton, l’On. Elisabetta Lancellotta, Delegata provinciale Coni di Isernia e Rappresentante Sud nel Consiglio Nazionale del Coni, il Presidente del Consiglio della Regione Molise Quintino Pallante, l’Assessore allo Sport del Molise Salvatore Micone, il Presidente regionale del Coni Molise Vincenzo D’Angelo, la neo Delegata FGI Molise Antonella Policella, la Delegata provinciale Coni di Campobasso Giuseppina Calcagnile, il Coordinatore regionale di Sport&Salute Angelo Campofredano, la Presidente dello Sporting Bovianum Salvatorina Buontempo, tutti intervenuti anche per assistere in diretta allo spettacolo offerto dalle Farfalle.

Nel pomeriggio, invece, spazio in pedana alle sessantatré ginnaste della categoria Junior 3. Successo decretato dalla giuria per Giulia Chiara Guerrieri di Artemisia Catania al Cerchio e alle clavette, mentre alla Palla e al Nastro sono salite sul gradino più alto del podio, rispettivamente, Eva Pasquino di Braccio Fortebraccio ed Elisabetta Digitali della società Concordia. Appuntamento oggi per la quarta e conclusiva giornata di gara riservata alla categoria senior.