Pomigliano d’Arco – La meglio gioventù di Aerobica all’ombra del Vesuvio 29 Ottobre 2023

Ieri è andata in scena la prima giornata di gare al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco per la Coppa Campioni Nazionale “Gold” di Ginnastica Aerobica con l’organizzazione, come sempre impeccabile, a cura della locale società Fitness Trybe, presieduta da Raffaela Lanza, con il Consigliere del Comitato Regionale FGI Campania Graziano Piccolo in cabina di regìa affiancato da Viviana Taurisano e Fabio Gaggioli al microfono a dettare i tempi di gara. Un’equipe collaudata all’ombra del Vesuvio che in una giornata dal clima ancora pienamente estivo ha visto scendere in pedana le categorie Allievi e Junior A al cospetto del pubblico delle grandi occasioni che ha riempito l’impianto di via S. Pietro. Rispettivamente 100 e 97 le routine eseguite nelle specialità, individuale maschile, individuale femminile, coppia conforme, coppia mista, trio e gruppo. Diciannove le società impegnate nella mattinata e ventitré quelle nel pomeriggio, tutte passate al vaglio del corpo giudicante presieduto da Valentina Sanna e composto da Chiara Barone, Barbara Botti, Emanuele Caponera, Cristian Ciprari, Maria Crupi, Barbara Gamba, Maria Galia Mattia, Domenico Mobilia, Michela Muzzi, Marina Nieddu, Emanuele Pagliuca, Elena Perretti, Serena Piccolo, Felicia Roffo, Flora Saginario e Federica Schiaffino, con la supervisione della Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti e della Referente di Giuria Nazionale Monica Darone componenti della Giuria Superiore. Assistenti di linea e tempo Diana Buonocore e Ilaria Formale, segretaria di gara Celeste Barone, computista Monica Pirozzi. Sul podio della prima giornata sono salite le società Ginnastica Valentia 8 volte, Ginnastica Macerata 3, Entella 3, Pol Com. Ghisalbese 2, Artistica P.S. Elpidio 2, Agorà 2, Aerobica Evolution 2, Chige 2, Gymnova Sporting Club, G.S. Sambughè, Il Discobolo, Polisportiva Mistral. Sono intervenuti alla competizione anche la Direttrice Tecnica Nazionale G.p.T. Emiliana Polini, il Consigliere del C.R. Campania Ciro Miriani ed il Direttore dei segretari di gara partenopei Vincenzo Tais. Alle premiazioni hanno partecipato Rosario Pitton, Vicepresidente nazionale e delegato del Presidente federale cav. Gherardo Tecchi, Graziano Piccolo, il Team Manager di sezione Walter Muzzi e Luisa Righetti. Tutti le classifiche sono disponibili nella sezione dedicata sul sito federale.