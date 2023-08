Padova – Assoluti di Artistica, 5 giorni da campioni… Aspettando il Mondiale di Anversa 30 Agosto 2023

Cinque giorni da campioni, il Palaindoor di Padova si veste di tricolore per celebrare i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica maschile e femminile, con l’organizzazione della società locale Corpo Libero Gymnastics Team del presidente Tommaso Toffanin e dello staff di volontari del club veneto. L’edizione 2023, proprio come l’anno scorso, sarà un antipasto dell’imminente Campionato Mondiale di Anversa, in scena dal 30 settembre all’8 ottobre, appuntamento decisivo per le Nazionali italiane in vista della qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Prima della rassegna iridata, però, i ginnasti azzurri si affronteranno, appunto, per vincere i titoli generali e di specialità in palio.

Sarà una sfida fino all’ultimo attrezzo per incoronare i campioni assoluti. Gli ultimi a salire sul trono sono stati Yumin Abbadini e Martina Maggio, che un anno fa a Napoli hanno conquistato lo scettro per la prima volta nella loro carriera. A Padova, purtroppo, soltanto il campione della Pro Carate concorrerà nell’All-Around per cercare il bis perché la ginnasta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato sta recuperando da un infortunio che la costringerà a saltare anche il Mondiale, come anche Asia D’Amato, campionessa europea 2022, ferma ai box. Saranno i primi Assoluti senza Ludovico Edalli – nel suo palmares sei titoli assoluti come i mostri sacri Jury Chechi e Franco Menichelli – dopo l’addio dell’aviere dell’Aeronautica Militare alla carriera agonistica. Ma i pretendenti al trono e ai titoli di specialità, sia nella maschile che nella femminile, non mancano. Occhio, infatti, a Giorgia Villa – tre affermazioni assolute e alla rincorsa delle sette centrate da Vanessa Ferrari, che non prenderà parte alla competizione – ad Alice D’Amato – alla quale manca questa soddisfazione in carriera – a Elisa Iorio o alla più giovane Manila Esposito. Tra i ragazzi sarà una battaglia sportiva nel concorso generale con i talenti di Nicola Bartolini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi o Mario Macchiati – tutti in odore di convocazione per Anversa, come da preiscrizioni sul sito della Federazione Internazionale – per non parlare della sfida sul castello degli anelli tra Salvatore Maresca e Marco Lodadio. In concomitanza con la Gara 1 maschile, inoltre, andrà in scena un Incontro Internazionale Amichevole contro una rappresentanza della Squadra maschile della Turchia che accenderà ancor di più il clima in vista del Mondiale, dove le due rappresentative si troveranno nuovamente da avversarie. sabato mattina, invece, si svolgerà il Criterium Giovanile GAF per le categorie Allieve 3 e 4.

Confermato il format vincente dello scorso anno, con la competizione che si snoderà su cinque giornate, per ricalcare quello che sarà il programma di gara dei Mondiali in Belgio. Si inizierà mercoledì 6 settembre con la prima parte di gara femminile, mentre giovedì 7 sarà la volta della maschile. Poi si entrerà nel vivo della sfida, con la seconda parte dell'All Around femminile, in programma venerdì 8, e il secondo round del concorso generale maschile, in scena sabato 9, che incoroneranno i campioni assoluti 2023 dati dalla somma dei punteggi delle due gare. Infine, domenica 10 settembre, gli Assoluti si chiuderanno con le finali per attrezzo che assegneranno i titoli di specialità. Per assistere dal vivo alle competizioni i biglietti sono in vendita su Ticketone.it (LINK PER L’ACQUISTO), mentre chi non potrà essere presente avrà comunque modo di seguire in diretta le gare che assegneranno le medaglie. Infatti, le gare 2 dell'All Around (venerdì 8 e sabato 9 settembre) e le finali di specialità (domenica 10 settembre), saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube della Federginnastica con il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.

