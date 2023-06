Ultimi giorni ricchi di gare e di grandi ospiti alla Fiera di Rimini per “Ginnastica in Festa” Summer Edition 29 Giugno 2023

Ad una settimana dal via, è già più che positivo il bilancio di “Ginnastica in Festa” Summer Edition, che si concluderà questa domenica, 2 luglio, alla Fiera di Rimini. L’evento organizzato da Esatour Group e ASD Pesaro Gym 2019, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, continuerà anche in questi ultimi giorni ad ospitare gare di Ginnastica Artistica, Ritmica, Ginnastica per Tutti, Acrobatica e Parkour. In un calendario ricco di appuntamenti, spiccano anche le esibizioni delle Nazionali Azzurre delle varie discipline.



Nei giorni scorsi i 6 padiglioni messi a disposizione da Italian Exhibition Group per ospitare oltre 25 campi gara sono già stati visitati dagli atleti del Trampolino Elastico Samuele Patisso Colonna, Marco Lavino e Giorgia Giampieri. Le “Farfalle”, della Ginnastica Ritmica, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio, Laura Zambolin, Eleonora Tagliabue e Serena Ottaviani, assieme alle individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e alla squadra Junior formata da Virginia Cuttini, Gaia D’Antona, Cristina Ventura, Elisa Dobrovolska, Caterina Maltoni e Bianca Vignozzi, si sono esibite di fronte a un pubblico entusiasta nella giornata di domenica 25 giugno.

Il giorno seguente è toccato alle azzurre di Aerobica Sara Cutini e Arianna Ciurlanti strappare gli applausi del pubblico presente. Ieri 28 giugno grande partecipazione per l’allenamento a porte aperte della squadra di Ginnastica Artistica Femminile composta da Giorgia Villa, Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli, che nel primo pomeriggio, dopo aver partecipato alla Conferenza Stampa di presentazione dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschili e Femminili Rimini 2024, si sono esibite in pedana alla presenza di Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica del Presidente della Regione Emilia Romagna, del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi e di tantissimi appassionati e appassionate, entusiasti di poterle applaudire.

Oggi, invece, è stato il turno della Nazionale maschile con Carlo Macchini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, Matteo Levantesi e Lay Giannini, che hanno fatto divertire i bambini presenti con una serie di sfide ai grandi attrezzi. Domani, venerdì 30 giugno, arriverà il vicecampione del mondo di Parkour Speed Andrea Consolini e l’oro in coppa del mondo a Montpellier Luca Demarchi. Chiuderanno le presenze azzurre sabato primo luglio gli la coppia di Acrobatica Edoardo Ferraris e Arianna Lucà.