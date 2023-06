Viareggio – L’open day del Centro di sviluppo tecnico del Comitato Regionale Toscana 21 Giugno 2023

Venerdì 16 giugno, presso il Palasport Barsacchi di Viareggio, si è svolto l’open day “Un giorno in palestra con noi” del Centro di sviluppo tecnico istituito dal Comitato Regionale Toscana, alla presenza del numero uno della Federginnastica Gherardo Tecchi, del suo omologo regionale Fabrizio Lupi e della direttrice tecnica regionale Emanuela Agnolucci.

Il Comitato Regionale Toscana FGI, in accordo con la Federazione, ha istituito tale centro nell’ambito dell’attività addestrativa di alto livello, quale strumento di supporto per le società con ginnaste di interesse regionale e nazionale che necessitano di incrementare la loro preparazione con tecniche e figure di alto profilo. Il progetto, destinato al potenziamento dell’attività di alta specializzazione, si svolge nelle sedi di Viareggio e Terranuova. Il Centro si avvale, oltre che delle figure tecniche federali, anche di uno staff di supporto per la preparazione atletica, la terapia fisioterapica e la nutrizione. Primo nel suo genere in Italia, offre anche una sede di formazione e aggiornamento per le tecniche societarie. A oggi partecipano a questa attività ben quattordici ginnaste della Toscana, due del Lazio, una dalla Lombardia e una dalla Puglia.

Nel corso dell’incontro della scorsa settimana, hanno preso parte, oltre al Presidente Tecchi, al n.1 del CR toscano Lupi e alla professoressa Agnolucci, anche il preparatore atletico Leonardo Mattei, la maestra di danza Biliana Dyakova, la tecnica federale Francesca Cupisti, il fisioterapista Matteo Nicolini e la nutrizionista dott.ssa Claudia D’Alessandro.

È stata, inoltre, l’occasione per premiare e ringraziare Chiara Vignolini, colonna portante della Raffaello Motto di Viareggio e campionessa italiana 2022 nella categoria senior, che in occasione degli ultimi Campionati Assoluti e d’Insieme a Folgaria, ha detto addio alla carriera agonistica dopo aver scritto, in tutti questi anni, una bella pagina della Ginnastica Ritmica azzurra.