La Ginnastica è Gold: dall’Artistica alla Ritmica e non solo, tutte le gare di maggio 10 Maggio 2023

La Ginnastica italiana è Gold. Parallelamente ai Campionati delle massime serie nazionali, la stagione agonistica entra sempre più nel vivo anche con i Campionati Italiani Gold. Questo weekend si svolgeranno tre importanti appuntamenti che riguarderanno l’Artistica femminile, la Ritmica e l’Acrobatica.

Dal 12 al 14 maggio, a Sarnano, in provincia di Macerata, andrà in scena il Campionato Nazionale di Squadre Allieve Gold 1-2-3 dei piccoli attrezzi con l’organizzazione della Ginnastica Fabriano. Ci spostiamo dalle Marche alla Campania, invece, per seguire i grandi attrezzi femminili. Infatti, sempre dal 12 al 14 maggio, si svolgerà al PalaVesuvio di Napoli la competizione italiana Individuale Gold Allieve 1-2-3-4, con l’organizzazione della Ginnastica Campania 2000, la stessa società che a fine mese metterà in scena la Final Six scudetto nel palazzetto di Ponticelli. Infine, salendo verso nord, anche la Ginnastica Acrobatica sarà protagonista del fine settimana ginnico. A Vignate, alle porte di Milano, si terrà la finale del Campionato Junior e Senior Gold, oltre alle sfide dell’Age Group, Allievi e Open.

Proseguendo a scorrere il calendario, nel mese di maggio sono in programma altri appuntamenti Gold. Il prossimo weekend, i ragazzi dell’Artistica faranno eco alla femminile e saranno impegnati nel Campionato Nazionale Gold Allievi, in programma il 20 e 21 maggio a Civitavecchia con l’organizzazione della società locale. Invece a Fano, con il lavoro dell’Alma Juventus, in contemporanea agli Assoluti di Trampolino Elastico, si terrà il Campionato Individuale Gold.

Di seguito trovate il calendario completo delle competizioni nazionali:

CALENDARIO NAZIONALE 2023