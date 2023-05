Ancona - Titolo di A2 di artistica a Spes e Libertas ed è festa promozione con Panaro e Riccione 06 Maggio 2023

Terza prova del campionato di Serie A di artistica. La regular season passa per il Pala Prometeo Astra di Ancona, già sede di una splendida tappa del campionato di ritmica. In mattinata, come da programma, è andata in scena la serie A2 ed oggi era già tempo di verdetti. Spes Mestre e Libertas Vercelli, infatti, si aggiudicano sia la gara odierna, sia l’intera regular season. Nicolo Mozzato e compagni, con il totale di 165.200 salgono sul gradino più alto del podio marchigiano, precedendo Panaro Modena, seconda con 159.400, e Ares, terza a quota 156.950. Identica la foto stagionale con i veneti che si aggiudicano anche lo scudetto, grazie al totale di 324.800, accumulato tra Firenze, Ravenna e Ancona. La piazza d’onore della stagione regolare la occupano gli emiliani, forti del loro 316.600. Le prime due società volano direttamente in A1, mentre l’Ares di Cinisello Balzamo, malgrado il bronzo generale con 314.300 se la dovrà rivedere con Ghislanzoni Gal e Campania 2000 ai play off. Retrocedono direttamente in B l’Artistica Mugello, la Livornese e la Ginnastica Napoli.

Tra le donne dominano le vercellesi di Federica Gatt ed Enrico Pozzo, sia all’ex Pala Rossini con 154.500 – davanti a Livornese seconda con 150.600 e all’Acrobatic Fitness, sul terzo gradino con 146.450 – sia nell’intero torneo, strappando il tricolore con il totale su tre prove di 304.600. Con le piemontesi festeggia la promozione la Ginnastica Riccione del presidente Francesco Poesio, seconda con 303.250. Invece la Lissonese, terza forza del campionato con 296.950, dovrà giocarsi l’ammissione al Pala Vesuvio di Ponticelli, tra tre settimane, contro Acrobatic Fitness di Piacenza e Futuregym 2000 di Milano. Scendono di categoria Ghislanzoni Gal di Lecco, Victoria Torino e World Sporting Academy di San Benedetto del Tronto.

Alle premiazioni sono intervenuti il numero uno della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, il collega della Giovanile Ancona Maurizio Urbinati – coadiuvato nell’oragizzazione dell’evento da Nicoletta Armini e il suo staff – il presidente del Coni regionale Fabio Luna e quello del Comitato FGI Marche Marco Baioni. Sul canale YouTube della FGI la diretta e il VOD della gara di Serie A1. La Final Six partenopea, invece, sarà trasmessa live su Rai Sport HD, domenica 28 maggio dalle 15.45 alle 18.45.

CLASSIFICA TERZA PROVA GAM

CLASSIFICA CAMPIONATO GAM

CLASSIFICA TERZA PROVA GAF

CLASSIFICA CAMPIONATO GAF