Ancona – Forza e Coraggio vince la seconda tappa di Serie A2 e comanda la classifica di campionato. Sul podio anche Estense e Gymnasium Gravina 04 Marzo 2023

Dopo l'esordio del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, che aveva riempito con 2mila spettatori gli spalti del Palazzetto dello sport di Cuneo, anche la 2ª tappa del Trofeo San Carlo Veggy Good è stato elettrizzante. Questo pomeriggio in gara le interpreti della Serie A2 al Pala Prometeo di Ancona, con l’organizzazione della società Ginnastica Fabriano del presidente Angela Piccoli, grazie al lavoro dello staff guidato da Maila Morosin. La classifica di giornata vede in testa la Forza e Coraggio grazie alla prova molto convincente di tutta la squadra che ha totalizzato 117.150 punti (30 punti speciali). Seconde l’Estense Putinati Ferrara con 110.400 (27 punti speciali), seguita dalla Gymnasium Gravina di Catania, terza a quota 109.400 (25 punti speciali). Si compone quindi la classifica di campionato della serie cadetta grazie alla somma dei punti speciali delle due prove che vede nelle prime tre posizioni le stesse società in ordine diverso: in testa la Forza e Coraggio con 57 punti tallonata dalla società siciliana con 55 punti e da quella ferrarese a quota 52. Alle premiazioni hanno presenziato il vice presidente federale Rosario Pitton - in rappresentanza del numero uno di Viale Tiziano, il cav, Gherardo Tecchi - l’Assessore allo Sport e Cultura della Regione Marche, avv. Chiara Biondi e il presidente del CONI Marche, Fabio Luna. La gara sarà visibile on demand sul sito di La7.it con la telecronaca di David Ciaralli e il commento tecnico di Alexia Agnani. Appuntamento alle 18:30 con la gara della massima serie, sempre in diretta sul canale web del Gruppo Cairo Communication.