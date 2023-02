Cuneo – Torna il Campionato più bello del mondo: al via il Trofeo Veggy Good di Ginnastica Ritmica 14 Febbraio 2023

Dopo l’esordio a Firenze con i campioni dell’Artistica, il prossimo weekend sarà la volta delle squadre di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica inaugurare il Campionato Nazionale “Trofeo San Carlo Veggy Good” con l’organizzazione della società Cuneoginnastica del presidente Claudio Adinolfi, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia. La manifestazione, in programma sabato 18 e domenica 19 febbraio al Palazzetto dello Sport di via Aldo Viglione 1, sarà il primo dei tre appuntamenti di regular season, che farà poi tappa ad Ancona (4-5 marzo), a Desio (25-26 marzo) e si concluderà con la Final Six (29-30 aprile) al pala Gianni Asti di Torino con la regia dell'Eurogymnica.

Quest’anno, a giocarsi il tricolore in Serie A1, ci saranno le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano, che lo scorso maggio hanno conquistato il sesto scudetto consecutivo. La squadra marchigiana composta dalla campionessa del mondo, l’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, e dall’aviere dell’Aeronautica militare Milena Baldassarri, dovrà guardarsi le spalle dalla Raffaello Motto, seconda nella scorsa stagione, seguita dalla San Giorgio ’79 sul terzo gradino del podio un anno fa. Il club di Viareggio ha fatto un colpo importante sul “mercato”, poiché potrà contare sul prestito straniero di Darja Varfolomeev. La ginnasta tedesca è la vicecampionessa iridata di Sofia 2022 dove, inoltre, ha conquistato tre argenti e un bronzo, dopo essersi fatta notare già all’Europeo di Tel Aviv. La società di Desio, invece, si affida alla sua capitana Eleonora Tagliabue, coadiuvata da due giovani talenti come Giorgia Galli e Gaia Pozzi. La kermesse sarà impreziosita da diverse ginnaste straniere che, come ogni stagione, scelgono di partecipare a quello che viene definito il “campionato più bello del mondo”. Tra le graditissime conferme, quella della campionessa ucraina Viktoriia Onopriienko, che difenderà ancora i colori dell’Armonia d’Abruzzo di Chieti. Le neopromosse Eurogymnica Torino e Polimnia Romana si affideranno, rispettivamente, alla romena Amalia Maria Lica e alla polacca Liliana Lewinska; la Polisportiva Varese – guidata dall’azzurra Sofia Maffeis – ha arricchito il proprio roster con la francese Helene Karbanov e l’Udinese con la russa Anastasia Simakova. Dalla Spagna, invece, arriveranno Marina Cortelles Terribas e Alba Bautista, per vestire i body della Ginnastica Terranuova, appena salita nella massima serie, e della Ginnastica Ritmica Iris. A completare la rosa delle migliori dodici squadre italiane anche Aurora Fano, che si affiderà alle veterane Giulia Dellafelice e Nicole Tammaro, e PGS Auxilium di Genova, che si presenterà con una formazione molto rinnovata e con il prestito di Isabel Puccinelli dalla Raffaello Motto.

La rassegna tricolore si articolerà su due giorni di gare e prenderà il via sabato 18 febbraio con la Serie A2 alle ore 15:00, per poi proseguire la competizione con la Serie A1 alle ore 18:30. La massima categoria del campionato sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di La7 www.la7.it, nella pagina dedicata alla Ginnastica Ritmica, con la telecronaca di Marta Pagnini e Ilaria Brugnotti. La giornata sarà impreziosita dall’imperdibile appuntamento con le campionesse della Squadra Nazionale, che si esibiranno nel corso della competizione. Domenica 19 febbraio, infine, sarà la volta della Serie B che avrà inizio alle ore 10:30. I biglietti sono in vendita online e in tutti i punti vendita di Liveticket, con prezzi a partire da 14 euro per la singola giornata di gare.

Per informazioni biglietteria: www.cuneoginnastica.it e prevendita@cuneoginnastica.it