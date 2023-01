Milano - “Sospiro”, lo scatto ginnico di Fabrizio Carabelli si aggiudica il premio fotografico USSI “momenti di sport” 31 Gennaio 2023

Una giovanissima ginnasta si prepara a un difficile esercizio, le braccia tese dietro la nuca a stringere la palla colorata sopra la testa, reclinata in un momento di intensa concentrazione. È questa immagine, intitolata “Sospiro” e scattata dal fotografo Fabrizio Carabelli, la vincitrice del Concorso Fotografico “Momenti di Sport” 2021-2022. Carabelli, fotoreporter di Gallarate (VA), da sempre appassionato dei piccoli attrezzi e presente a tutte le più importanti gare ginniche nazionali e internazionali, ha scattato la foto per LiveMedia Gruppo Editoriale – LivePhotoSport. Il concorso, giunto alla sua 10/ma edizione, è organizzato dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi – GLGS-USSI Lombardia e ci offre un’immagine simbolica per l’inizio della nuova stagione di Ritmica, previsto a Cuneo il 18 e 19 febbraio prossimi.

Il secondo premio va a “Yellow Sea”, scatto del fotografo milanese Dario Belingheri (Getty Images). La foto, di particolare effetto, mostra un gruppo di ciclisti al Tour de Romandie 2022, mentre sfila immerso nel mare giallo di un infinito campo di girasoli. Terzo premio a Mattia Ozbot, fotografo freelance milanese, con “Scudetto”, scattata il giorno della vittoria tricolore dell’Olimpia Armani Milano: con una fotocamera collocata sul canestro e comandata a distanza, Ozbot ha immortalato Gigi Datome che taglia la retina sovrastando una marea di tifosi in festa.

Tre le menzioni speciali. Vanno a Daniele Buffa, milanese (Image Photo Agency) che con “Palla al centro” ha ritratto l’urlo di vittoria, faccia contro faccia, dei pallavolisti George Grozer e Aaron Russell della Bluenergy Piacenza. Al fotografo freelance Tim Rogers, residente a Caldogno (VI), che con un suggestivo bianco e nero intitolato “Rinfresco DOC” ha immortalato il rugbista Irnè Herbst mentre schizza acqua tutto intorno scuotendo la testa bagnata. E ancora a Roberto Garavaglia, di Vittuone (MI), collaboratore dell’Agenzia Aldo Liverani, per la foto “Stadi vuoti, steward solitario”, malinconica immagine dell’era Covid nello sport: uno steward nel deserto totale di una tribuna.

Infine, premio alla “Foto Fair Play”. E’ appunto “Fair Play” il titolo dell’immagine scattata da Tommaso Pelagalli, di Mortara (PV) per l'agenzia fotografica SprintCyclingAgency : il gesto sportivo del ciclista kazako Sergiyenko che al Tour di Grecia soccorre il colombiano Restrepo caduto a terra.