Napoli – Eurogymnica Torino Campione d’Italia in Serie A2. Promossa in A1 anche Ginnastica Terranuova. A Folgaria i play-off 26 Marzo 2022

Il Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica, intitolato “Trofeo San Carlo Veggy Good”, sponsor ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, ha chiuso la Regular Season della Serie A2 in diretta sul sito di La7.it. Il PalaVesuvio di Napoli, che riapre i propri cancelli al pubblico nel rispetto delle ordinanze vigenti, è stato teatro della terza tappa – dopo Cuneo e Bari - organizzata dall’Evoluzione Danza della presidente Colomba Cavaliere e del suo staff. L’Eurogymnica di Torino, con 223.900 punti, vince il titolo 2022 della serie cadetta guardando tutti dall’alto della classifica. Sul secondo gradino del podio generale la Ginnastica Terranuova con il complessivo, sulle migliori due prove delle tre disputate, di 209.050 punti. Entrambi i club si aggiudicano, di conseguenza, la promozione nel campionato di Sere A1 dell’anno prossimo. Il terzo posto in palio, invece, se lo giocheranno la Pontevecchio Bologna, la Ritmica Romana e il Club Giardino di Carpi ai play-off del weekend del primo maggio a Folgaria. Rimangono in Serie A2 la Fortebraccio Perugia, l’Estense Putinati Ferrara, la Virtus Gallarate e l’Evoluzione Danza di Angri. Retrocedono in Serie B: Falciai Arezzo, Iris Firenze e Ritmica 2000 di Quartu Sant’Elena.

La classifica di giornata ha visto in prima posizione la Ritmica Romana con 106.600 punti, davanti all’Eurogymnica Torino, seconda con 106.050 ed all’Estense Putinati Ferrara, terza a quota 105.500. Ai piedi del podio partenopeo la Falciai Arezzo con il complessivo di 102.200. Completano la graduatoria della terza prova: Fortebraccio Perugia (pt. 101,300), Virtus Gallarate (pt. 100,550), Ginnastica Terranuova (pt. 97,500), Pontevecchio Bologna (pt. 95,950), Ritmica 2000 (pt. 95,800), Iris Firenze (pt. 95,300), Evoluzione Danza (pt. 95,150), e Club Giardino (pt. 93,100). I punteggi sono stati forniti dal sistema Gymresult del referente nazionale dei segretari di gara, Andrea Costarelli, coadiuvato da Enzo Tais. In giuria superiore erano presenti Alexia Agnani, la Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani e la referente nazionale di giuria, Stefania Turbessi.

Alla cerimonia di premiazione, organizzata da Cristina Casentini e presentata da Fabio Gaggioli, hanno partecipato il numero uno della Ginnastica azzurra, il cav. Gherardo Tecchi, il vice presidente FGI Rosario Pitton, il massimo dirigente del Comitato regionale Campania Aldo Castaldo e l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante.

Dal nostro inviato Federico Calabrò - foto di Simone Ferraro