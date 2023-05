Montepellier – L’Italia del Parkour al debutto nella prima World Cup del 2023 16 Maggio 2023

Primo appuntamento internazionale dell’anno per la Nazionale Italiana di Parkour che, dal 19 al 21 maggio, sarà impegnata nella World Cup in scena a Montpellier. Si tratta della seconda edizione della Coppa del Mondo nella città francese, dopo l’esordio nel 2022. Il circuito delle series si concluderà poi a Sofia, come lo scorso anno, con la tappa in programma a settembre.

Il Direttore Tecnico Roberto Carminucci, anche capodelegazione, ha convocato per l’appuntamento Andrea Consolini della Brixia, vicecampione mondiale di speed a Tokyo 2022, Rosario Basile della Ginnastica Campania 2000 e Luca Spanò della New Sport. Fanno parte dell’Italia Team a Montpellier, inoltre, Davide Rizzi della Roma ’70 – vicecampione iridato di freestyle – Fausto Vicari della New Sport – bronzo nel freestyle proprio a Montpellier 2022 - e Luca Demarchi della Dinamic Gym – anche lui salito sul terzo gradino del podio nella tappa di World Cup di Sofia 2022 – invitati alla Coppa del Mondo francese su chiamata della Federazione Internazionale di Ginnastica. A completare il gruppo azzurro ci sono i tecnici dello staff nazionale Marco Bisciaio e Francesco Venturelli.

Il programma di gara prenderà il via venerdì 19 maggio con le qualificazioni della specialità freestyle. Sabato 20 toccherà invece alle qualificazioni per quanto riguarda lo speed e andranno in scena anche le finali del freestyle. Domenica 21 in chiusura si terranno infine le semifinali e le finali speed.

