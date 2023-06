Folgaria – Sfida tra le montagne del Trentino per i Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica 06 Giugno 2023

Si torna a Folgaria, in alta quota tra le montagne del Trentino. La Ritmica italiana si prepara a scalare la vetta, nella sfida tra le migliori ginnaste azzurre per assegnare i titoli della 53ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti 2023, dal 9 all'11 giugno. Senza dimenticare le tante squadre, provenienti da tutto il Paese, che si affronteranno nelle finali dei Campionati d’insieme Allieve, Open e Giovanile. Sarà un weekend di grande ginnastica, al Palaghiaccio di Folgaria, grazie all’organizzazione della Federazione Ginnastica d’Italia in collaborazione con la società locale Gym Club Ala e con l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, nell’ambito dell’accordo di partnership federale con Trentino Marketing e con il supporto del Comune di Folgaria.

LA SFIDA

Sono 16 le ginnaste in lizza per il titolo, ma la favorita resta ovviamente la regina in carica Sofia Raffaeli. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, campionessa del mondo e vice d’Europa, lo scorso anno, sempre a Folgaria, aveva centrato il primo successo assoluto della sua carriera succedendo alla compagna di squadra per club Milena Baldassarri. L’aviere dell’Aeronautica Militare aveva chiuso sulla piazza d’onore mentre sul terzo gradino del podio era salita Sofia Maffeis. Il Vulcano di Chiaravalle, dopo il trionfo di un anno fa, ha iniziato la scalata ai record dell’albo d’oro assoluto. Attualmente sul podio ci sono Marina Odorici, Susanna Marchesi e Laura Zacchilli – tutte a quota 4 – poi Veronica Bertolini con 5 titoli e infine, la migliore di sempre, è ancora Julieta Cantaluppi, allenatrice di Raffaeli e Baldassarri, che domina la classifica con 7 affermazioni personali nella competizione. Come da tradizione, inoltre, verrà assegnato il premio per il “9° Memorial Franco Ruffa” alla società che ottiene i migliori piazzamenti sia nella Finale d’Insieme Giovanile, sia nella Finale d’Insieme Open e sia in una Finale dell’Assoluto.

PROGRAMMA

La competizione si aprirà venerdì 9 giugno con le qualificazioni dell’Insieme Allieve e la seguente finale tra le migliori otto squadre. In serata, invece, al via il Campionato Assoluto che ricalca il programma internazionale – anche in vista del grande appuntamento con la World Cup di Milano al Mediolanum Forum dal 21 al 23 luglio – e si dividerà in due parti. Cerchio e palla, appunto, venerdì sera dalle 20.00 e allo stesso orario il giorno successivo con gli esercizi a clavette e nastro che assegneranno il titolo al termine del concorso generale. Sabato 10 giugno andranno in scena anche qualificazioni per la gara di squadra Giovanile e Open. Infine, domenica 11 giugno si chiuderà con le finali di specialità degli Assoluti e con le finali a otto Giovanile e Open.

DIRETTA TV

La gara sarà trasmessa integralmente sul web. Sul canale Youtube della Federginnastica andranno in scena la finale Allieve e la prima parte dell’All-Around degli Assoluti (venerdì dalle 18:15 e dalle 20:00). Sempre sulla piattaforma federale andrà in diretta la fase conclusiva del concorso generale individuale, sabato sera sempre dalle 20:00. Invece, domenica tutti gli appassionati potranno migrare sulla pagina dedicata sul sito di La7 (www.la7.it/figworldcup) per seguire le finali di specialità degli Assoluti alle 10 del mattino, per poi proseguire con gli Insiemi Giovanile (alle 12:25) e Open (alle 13:35).

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE

AMMISSIONI

ORDINE DI GARA