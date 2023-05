Napoli – Al Palavesuvio la meglio gioventù Allieve Gold di Artistica femminile 15 Maggio 2023

Nello scenario che ha ricordato le Universiadi 2019 e le Final Six degli scorsi anni, si è svolto al Palavesuvio di Napoli il Campionato Nazionale Gold categoria Allieve 1-2-3-4 di Ginnastica Artistica femminile. Allestimento davvero spettacolare con doppio campo gara approntato e curato dalla società Ginnastica Campania 2000 del Presidente Aldo Castaldo con la sua collaudata squadra composta da Massimiliano Villapiano, Marco Castaldo, Valentina Gaverio, Federica Todisco e Stefano Laudadio e con Salvatore Galasso direttore di gara al microfono affiancato dal gestore del server Matteo Plantamura. Giuria presieduta da Enrica Ferloni con la referente nazionale Gioconda Raguso in Giuria Superiore e Giorgio Citton delegato del Direttore Tecnico nazionale. Segreteria di gara gestita da Vincenzo Tais insieme a Mirko Cangiano e Francesco Scialla, mentre l’assistenza medica è stata assicurata dall’Ispettore Sanitario regionale, dott. Alberto Testa con la presenza dell’ambulanza di Europ Service.

Complessivamente 364 le ginnaste scese in pedana nelle due giornate di qualifiche, in rappresentanza di 128 società provenienti da tutto lo Stivale. Terza giornata, invece, dedicata alle 160 finaliste, le prime 40 classificate di ciascuna categoria.

Giada Bertaggia della A.S.D. Ginnastica Aprilia, Teresa Fimiani della A.S.D. Ginnastica Romana, Martina Bozzola della Ginnastica Casalbeltrame A.S.D. e Maria Caterina Salerno della Brixia S.S.D A.R.L. sono, rispettivamente, le campionesse nazionali 2023 di A1, A2, A3, A4. Per tutti i risultati si rimanda alle classifiche allegate.

Alle premiazioni, immortalate da Dario Ventre, hanno provveduto il Vicepresidente federale Rosario Pitton, delegato del numero uno F.G.I. il cav. Gherardo Tecchi, il Presidente del C.R. Campania Aldo Castaldo, la consigliera regionale Isabella De Luca, Gioconda Raguso, Giorgio Citton, Marco Castaldo e Massimiliano Villapiano.

Durante la permanenza nel capoluogo campano, non è sfuggita all’intero corpo giudicante l’opportunità di ammirare il lungomare Caracciolo, con il Castel dell’Ovo imbandierato d’azzurro e tricolore, e il panorama mozzafiato con l’isola di Capri sullo sfondo. Quello stesso lungomare dove il giorno prima era partita ed arrivata la 6ª tappa del Giro d’Italia, la Napoli-Napoli, che aveva visto i ciclisti attraversare Pompei, la costiera Amalfitana e quella Sorrentina. Grandi eventi sportivi che, sommati ad eventi culturali ed al boom turistico, hanno fatto registrare il sold out in tutti gli alberghi mettendo in crisi la ricettività partenopea.

C’è grande fermento, intanto, per il prossimo appuntamento napoletano, quello del 27 e 28 maggio, sempre al Palavesuvio, per la Final Six Serie A1, Play Off/Out Serie B e C, Play Off Serie A2 di Artistica maschile e Artistica femminile. Domenica pomeriggio, nel Palazzetto di via Argine ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e la diretta televisiva su Rai Sport HD per seguire le squadre che si contenderanno i titoli di società 2023, maschile e femminile, in un clima inebriato per lo scudetto già assegnato nel calcio e per quelli da assegnare nella Ginnastica. Al Palavesuvio, è qui la festa.

