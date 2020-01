Firenze - Al via la Serie A di Artistica. Nuova formula, stesso spettacolo 29 Gennaio 2020

I paracalli sono già nelle borse, la polvere di magnesia è pronta a svolazzare. Tutto come da tradizione, tranne la nuova formula. Il Campionato Italiano di Ginnastica Artistica è alle porte, le 12 squadre di Serie A1, A2 e B maschili e femminili apriranno le danze questo weekend a Firenze: l’appuntamento con la prima tappa è fissato al Nelson Mandela Forum venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio. Nell’anno che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la Federazione Ginnastica d’Italia ha introdotto un’interessante novità nel format della competizione nazionale. Le prime tre giornate di gare saranno valide per la cosiddetta regular season: si inizia da Firenze con l’organizzazione della Ginnastica Il Poggetto, si passa poi ad Ancona (21-22 febbraio) e si prosegue a Napoli (13-14 marzo). Lo scudetto sarà assegnato, invece, nella tappa conclusiva che si disputerà a Milano il 13 e 14 giugno: nella final six andranno in scena scontri diretti, attrezzo per attrezzo, suddivisi in una giornata di semifinali e in una di finali a tre squadre. Resta tutto invariato nel sistema di promozioni e retrocessioni, tre per categoria come nelle precedenti stagioni agonistiche. Nel torneo maschile di A1, la Ginnastica Salerno intende difendere il tricolore che porta da due anni sul petto, mentre in quello femminile la Brixia di Brescia punta al settimo titolo consecutivo dal 2014. In pedana nella massima serie si sfideranno i campioni dei grandi attrezzi, pronti a lottare per il proprio club. Tra gli altri Ludovico Edalli, qualificato per Tokyo 2020, con la Pro Patria Bustese; Nicolò Mozzato, fresco del Mondiale a Stoccarda, con la Spes Mestre; Carlo Macchini in prestito alla Corpo Libero Gymnastic Team dalla Fermo ’85; la medaglia d’argento iridata agli anelli, Marco Lodadio, con la Ginnastica Civitavecchia. Nella femminile saranno presenti le protagoniste della rassegna mondiale tedesca - Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio e Martina Maggio della Brixia – oltre Desirée Carofiglio della Fanfulla 1874, la “padrona di casa” Lara Mori (ancora in corsa per strappare il pass olimpico nelle tappe di World Cup 2020) della Ginnica Giglio e la campionessa russa Angelina Melnikova, in quota stranieri, che difenderà i colori della Gal Lissone. Le porte del Mandela Forum, per la prima tappa di Firenze, apriranno venerdì 31 gennaio con il Campionato di Serie B (inizio alle ore 16.00), mentre sabato 1° febbraio entreranno nel vivo le competizioni di A2 (ore 9.30) e di A1 (ore 14.30). Per chi volesse maggiori informazioni su biglietteria e programma questi sono i contatti utili: tel. Tel: 055/470453 - ginnasticapoggetto@gmail.com - http://www.ginnasticailpoggetto.com.

CALENDIARIO CAMPIONATO NAZIONALE

1ª giornata – Firenze (Nelson Mandela Forum) 31 gennaio-1° febbraio (organizzazione Ginnastica Il Poggetto)

2ª giornata – Ancona (PalaPrometeo Estra Liano Rossini) 21-22 febbraio (organizzazione Giovanile Ancona)

3ª giornata – Napoli (PalaVesuvio) 13-14 marzo (organizzazione Campania 2000)

4ª giornata final six – Milano (Allianz Cloud) 13-14 giugno (organizzazione Forza e Coraggio)

SERIE A1 MASCHILE

Pro Carate (Abad Sanjuan Nestor, Abbadini Yumin, Frigerio Tommaso, Grasso Thomas, Vazzola Andrea, Vazzola Diego; tecnici Corti Corrado, Leveni Edoardo) Ares (Basile Federico, Brunello Ivan, De Rosa Edoardo, Mendoza Vara, Mir Rossello Nicolau, Morando Lorenzo; tecnica Cauli Pamela) Pro Patria Bustese (Andrea Bubbo, Lorenzo Crimi, Ludovico Edalli, Saul Femin, Martino Morosi, Mathias Tramonte; tecnico Stefano Rossini) Ginnastica Sampietrina (Alquati Mario, Bulla Tommaso, Corso Alessandro, Del Torto Filippo, Pozzato Federico, Santambrogio Luca, Williams Meehan Joshua Jack; tecnici Quarto Paolo, Siviero Paolo) Juventus Nova Melzo (Airaghi Leone, Caporlingua Federico, Demartini Matteo, Marzocchi Roberto, Parascandolo Simone, Pariani Luca; tecnici Cipolla Giovanni, Vailati Fulvio) Corpo Libero Gymnastics Team (Belli Niccolò, Canazza Andrea, Costa Nicholas, Iketani Masaki Mario, Macchini Carlo, Pieri Alberto, Zillo Giovanni; tecnici Ceccarello Nicola, Costa Nicola, Schiavo Francesco) Spes Mestre (Iusuf Dirie Ernesto, Mozzato Nicolò, Patron Stefano, Plata Rodriguez Joel, Targhetta Gabriele; tecnico Centazzo Gianmatteo) Panaro Modena (Andreoli Gioele, Pinotti Ludovico, Rostov Alexey, Stradi Gionatan, Vermi Wilmer, Zurlini Umberto; tecnico Auletta Massimo) Virtus Pasqualetti (Castellaro Filippo, Cingolani Andrea, Gaddi Andrea, Hryko Vladyslav, Levantesi Matteo, Principi Paolo; tecnici Kasperskyy Andriy, Kasperskyy Seriy) Giovanile Ancona (Brugnami Tommaso, Casali Lorenzo, Giannini Lay, Gigli Marco, Gliozzi Jacopo, Lucchetti Nicolò, Sciocchetti Tommaso; tecnico Pallotta Riccardo) Ginnastica Civitavecchia (Corrado Alessandro, Lodadio Marco, Palozzi Alessio, Perni Tiziano, Russo Andrea, Taito Massimiliano, Tosti Gianmaria; tecnici Pampinella Tommaso, Rocchini Luigi) Ginnastica Salerno (Atte Christian, Busse Iurli, De Vecchis Tommaso, Di Cerbo Gianmarco, Maresca Salvatore, Nacca Emanuele, Salsedo Carlo; tecnici Barbieri Marcello, Darino Valerio)

SERIE A1 FEMMINILE

Gal Lissone (Acosta Pereira Sol Lucrecia, Angelini Alexia, Arosio Sofia, Iannarelli Morgana, Leone Mayra, Melnikova Angelina, Meneghini Elisa, Plozzer Giulia, Salvadori Lucrezia; tecnici Boldori Marta, Russo Stefania, Stolyar Anton) Fanfulla 1874 (Ambrosetti Beatrice, Bartolucci Isabella, Bettaglio Giulia, Carofiglio Desiree, Madonini Aurora Anastasia, Paganelli Martina, Petrean Emanuela Cristina, Uggeri Lisa, Uggeri Marta; tecniche Baseggio Rosanna, Chiodaroli Valentina) Juventus Nova Melzo (Barbanotti Diana, Bellan Arianna, Bignotti Melissa, Canali Alessia, Marano Giulia, Oggioni Sofia, Passalia Irene, Vergani Chiara; tecnici Battaglia Lara, Vailati Paolo) Brixia (Andreoli Angela, D'Amato Alice, D'Amato Asia, Iorio Elisa, Maggio Martina, Mandriota Veronica, Villa Giorgia; tecnici Bergamelli Monica, Campodonico Marco Massimo Antonio, Casella Enrico) Centro Sport Bollate (Amato Erica Fabiana, Cereghetti Caterina Teresa Anna Maria, Fadda Emma Matilde, Grillo Irene, Grisetti Emma, Grisetti Giada, Minotti Micol, Salmina Arroyo Deborah Mersedes, Saronni Letizia; tecniche Cervicato Giuseppina, Marazzi Monia, Pagani Maria Cristina) Corpo Libero Gymnastics Team (Bizzotto Elisa, Cosmo Anita, Dalla Mutta Adua, Doria Giovanna, Nizzetto Gaia, Ricciardi Sara, Trombin Aurora, Villatora Giada, Zoppello Evita; tecniche Canton Laura, Francia Michela) Gruppo Sportivo Audace (Belousova Daria, Campagnaro Camilla, Comin Martina, Flaugnatti Eleonora, Galesso Matilde, La Rosa Stefania, Mezzalira Sara, Orlandi Eleonora; tecnici D'Este Ivano, Milanetto Caterina) Artistica ’81 Trieste (Danieli Anna, Linari Francesca Noemi, Magrini Maddalena, Novel Giovanna, Pontoni Beatrice, Ugrin Tea, Usoni Vittoria; tecnici Pecar Carolina, Pecar Diego) Ginnica Giglio (Benedetti Bianca Arianna, Llacer Sirera Maia, Menichincheri Chiara, Migliorini Martina, Mori Lara, Pierazzini Viola, Scalisi Penelope, Tonelli Sofia; tecniche Bucci Stefania, Giuntini Desy) World Sport Academy (Addazii Laura, Cocciolo Maria Vittoria, Federici Alessia, Filippini Lai, Longo Rebecca, Mattoni Jessica Helene, Mattoni Joelle Elisabeth, Morè Rebecca; tecnici Konyukhova Elena, Mattoni Jean Carlo) Ginnastica Civitavecchia (Bencini Giulia, Ceccarelli Alessia, Cotroneo Giulia, De Pirro Alicia, Esposito Manila, Vincenzi Chiara; tecnici Massara Marco, Rando Eleonora, Retrosi Anthony, Ugolini Camilla) Ginnastica Salerno (Agosti Elisa, Armi Emily, Leone Giulia, Nabieva Tatiana, Paglia Giulia, Pizza Giulia; tecnici Di Cerbo Francesca Paola, Gallina Massimo)

SERIE A2 MASCHILE

Libertas Ginnastica Vercelli Ginnastica Meda Artistica Brescia La Costanza Andrea Massucchi Fortitudo 1875 Ginnastica Ardor Junior 2000 Udinese Gymnastic Romagna Team Ginnastica Ferrara Roma 70 Dilettantistica EUR

SERIE A2 FEMMINILE

Ginnastica Victoria La Marmora Società Ginnastica di Torino Forza e Virtù Polisportiva di Fino Mornasco Estate 83 Ghislanzoni Gal Ginnastica Pavese Ginnastica Ardor Ginnastica Biancoverde Olos Gym 2000 Adesso Sport

SERIE B MASCHILE

Olimpia Aosta La Marmora Pro Lissone Ghislanzoni Gal Blukippe Polisportiva Celle G. Livornese Ginnastica Aurora Ginnastica Rosignano Ginnastica Genzano Sporting Club Roma Ginnastica Campania 2000

SERIE B FEMMINILE