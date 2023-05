Gdynia – La Squadretta junior di Ritmica al 5° Torneo Internazionale “Rhythmic Stars” 03 Maggio 2023

Mentre le Farfalle e le due individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Maffeis saranno impegnate nella World Challenge Cup di Portimao, la Squadretta junior di Ginnastica Ritmica volerà in Polonia per la 5ª edizione del Torneo Internazionale “Gdynia Rhythmic Stars”. Sarà l’occasione per l’Italbaby dei piccoli attrezzi – composta da Virginia Cuttini (Eurogymnica Torino), Gaia D’Antona e Cristina Ventura (Gymnasium Gravina), Elisa Dobrovolska (Armonia d’Abruzzo), Caterina Maltoni (Cervia Ginnastica) e Bianca Vignozzi (Etruria Prato) – di testare il proprio programma di gara e gli esercizi con le 5 funi e le 5 palle, in vista dell’imminente Campionato Europeo di Baku, in Azerbaijan (17-21 maggio). Al fianco della squadra junior ci saranno le tecniche che l’hanno plasmata in questi mesi di lavoro, Germana Germani e Chiara Ianni. La delegazione, partita quest’oggi per Gdynia, è completata dall’ufficiale di gara Alexia Agnani.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE