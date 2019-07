Napoli - Buona la prima per Alessia Russo all'Universiade. L'azzurra si qualifica per la finale al cerchio 11 Luglio 2019

Un sorriso per la splendida routine al cerchio che le è valsa la finale di domenica, un pizzico di rammarico per l'esercizio alla palla in cui una perdita non le ha consentito di fare il bis: “Ma neanche tanto, le gare sono gare”. Si apre così la XXX Universiade estiva di Alessia Russo, che difende con orgoglio i colori italiani nella competizione di Ginnastica Ritmica. Questo pomeriggio al PalaVesuvio di via Argine le ginnaste dei piccoli attrezzi hanno fatto il loro esordio con le prime due rotazioni dell'All Around, che si concluderà domani con gli esercizi alle clavette e al nastro e assegnerà le medaglie del concorso generale individuale. La stella dell'Armonia d'Abruzzo, accompagnata dalla tecnica Germana Germani, sotto l'occhio vigile della Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani – arrivata quest'oggi a Napoli per seguire la rassegna multidisciplinare – ha brillato con il suo cerchio alla Batman: pulito, grintoso, da finale. Infatti, grazie al 18.750 valido per il 6° posto nella classifica per attrezzo, la ginnasta di Figline Valdarno scenderà sicuramente in pedana domenica per la final eight. Peccato per la perdita, invece, alla palla che non le ha permesso di andare oltre il punteggio di 17.600 piazzandosi alle spalle della seconda riserva. Un buonissimo esordio, comunque, per Alessia che si piazza al 9° posto con il parziale di 36.350 punti nella classifica provvisoria, guidata dal talento russo Ekaterina Selezneva. Non troppo a sorpresa – dopo essere stata protagonista agli ultimi European Games di Minsk - alle sue spalle c'è l'azera Zora Aghamirova mentre il podio virtuale lo chiude la statunitense Laura Zeng. La giornata di domani, con le routine alle clavette e al nastro a conclusione dell'All Around, assegnerà le medaglie del concorso generale e decreterà le altre qualificate per le final eight. Nella competizione a squadre, invece, è andata in scena la prima rotazione alle 5 palle che vede in testa il team della Russia con lo straordinario punteggio di 24.200. Nella classifica provvisoria, alle spalle c'è l'Ucraina con il parziale di 21.675 mentre il podio virtuale è chiuso dal Giappone (20.750 punti). Ricordiamo che la Squadra Nazionale azzurra delle Farfalle non partecipa ai Giochi Universitari.

Photo credit - Giuseppe Santacroce/FGI