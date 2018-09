Sofia - Le individualiste già in Bulgaria, le Farfalle con gli USA a Desio. Lunedì il via dei Mondiali! 07 Settembre 2018

La prima parte della Delegazione azzurra guidata dall’avv. Grazia Ciarlitto al 36° Campionato Mondiale di Ginnastica Ritmica ha raggiunto Sofia, ieri sera. Il gruppo era composto dalle individualiste scelte per l’occasione dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani e dalle rispettive tecniche: Alexandra Agiurgiuculese (Udinese), Milena Baldassarri (Faber Fabriano) e Alessia Russo (Armonia d'Abruzzo), accompagnate, rispettivamente, da Spela Dragas, Julieta Cantaluppi e Germana Germani, hanno raggiunto lo Tsarsko Selo Spa Complex, che ospiterà la Nazionale italiana per tutta la rassegna. Presente anche lo staff medico composto dalla dottoressa Maria Conforti e dal fisioterapista Alessandro Calcinaro. La squadra, composta da Alessia Maurelli (Aeronautica Militare), Martina Centofanti (Aeronautica Militare), Agnese Duranti (Polisportiva La Fenice), Anna Basta (Polisportiva Pontevecchio), Martina Santandrea (Estense Putinati) e Letizia Cicconcelli (Faber Fabriano) raggiungerà la capitale bulgara mercoledì 12 settembre, insieme alla DTN dei piccoli attrezzi, alle sue assistenti Olga Tishina e Federica Bagnera e al fisioterapista Nicola Appella. Attese, invece, tra oggi e domenica la Team Manager Paola Porfiri e le giudici Emanuela Agnolucci ed Elena Aliprandi. La competizione prenderà il via lunedì 10 settembre con cerchio e palla. Martedì 11, dopo la cerimonia di apertura, sono in programma le final eight dei primi due attrezzi. Mercoledì si riprende con clavette e nastro, e le finali andranno in scena giovedì sera (l’orario locale è avanti di un’ora rispetto al nostro Paese). Venerdì sarà la volta del concorso generale individuale, con le migliori 24 divise in due dozzine, gruppo A e gruppo B. Il week end del 15 e 16 sarà completamente dedicato al programma d’Insieme. Sabato l’All around e domenica le specialità: 5 cerchi e 3palle/2 funi. Oggi per le azzurre sono previsti due turni di allenamento, uno al mattino, l’altro in serata. Intanto a Desio, dove non si spengono ancora entusiasmo e clamore per l’inaugurazione della nuova Accademia Internazionale, segno tangibile dell’eccellenza raggiunta dalla scuola italiana, si disputerà, lunedì alle 21 in punto, nel Palasport di Largo Atleti Azzurri d’Italia un’esibizione a porte aperte (ingresso gratuito) con le Farfalle e la rappresentativa degli Stati Uniti d’America. Un vero e proprio antipasto della rassegna iridata, un’occasione per i tanti fan delle nostre ragazze per augurare a loro in bocca…alle leonesse!