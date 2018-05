Guimaraes – Francesco Sebastio finalista individuale ai World Age di Aerobica. Bella prova delle individualiste. Il gruppo azzurro tra i migliori! 27 Maggio 2018

Ieri a Guimaraes, in occasione dei World Age Group Competition, sono andate in scena le qualifiche individuali maschili e femminili e quelle del gruppo. Francesco Sebastio con il settimo punteggio (20.100) si qualifica per la finale. Il compagno di squadra Francesco Blasi, a causa di un lieve infortunio durante la routine, non riesce ad accedere alla fase finale finendo però 19° con 17.050 a due posizioni dalla fine della classifica. Le colleghe individuali hanno svolto una gara sul filo dei decimi di punto. Sofia Cavalleri, nella gara individuale, si piazza in 12ª posizione con 19.750, a un decimo dall’ottava ultima qualificata (19.850). Ciurlanti insegue la compagna finendo al 13° posto con 19.700. Il gruppo rosa dell’Aerobica (Ciurlanti, Cavalleri, Cutini, Rizzotto, Verderio) conclude la sua qualificazione in 9ª posizione con 18.800, valido per la prima riserva. Le start list ufficiali della Federazione Internazionale confermano però il ritiro della formazione cinese dalla finale e quindi le nostre giovani azzurre possono fare il loro ingresso tra le migliori otto al mondo di questa disciplina.