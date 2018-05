Alessia Russo (Armonia d'Abruzzo) chiude il suo concorso generale alla World Challenge Cup di Portimao in 6ª posizione con il totale, sui quatto attrezzi, di 59.850. Il 15.150 alle clavette e il 15.350 al nastro le assicurano le finali di domani anche in queste due specialità, oltre a quella con la palla conquistata ieri. Chiara Vignolini (Motto Viareggio), invece, termina la gara portoghese al 17º posto con il complessivo di 54.600. Regina dei piccoli attrezzi in questa seconda tappa del circuito World Challenge è la russa Mariia Sergeeva (69.300). Argento per l’israeliana Nicol Zelikman (67.500) e bronzo per l’altra russa Polina Khonina (66.450). Le finali di domani saranno trasmesse in diretta e in esclusiva per l’Italia su Volare Tv.

Foto: ©Daniele Cifalà/FGI