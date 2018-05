Portimao – Primo atto: Russo è 9ª e in finale alla palla. Vignolini riparte dalla 15ª posizione. Domani si conclude l’all around 11 Maggio 2018

La prima parte del concorso generale della World Challenge Cup di Portimao vede provvisoriamente Alessia Russo in 9ª posizione (29.350, CE 13.650 – PA 15.700) mentre Chiara Vignolini in 15ª (27.500, CE 13.000 – PA 14.500). Con il settimo punteggio di giornata alla palla, la stella dell’Armonia d’Abruzzo strappa il lasciapassare per la finale di specialità di domenica. La gara individuale continuerà domani con la seconda e ultima parte del concorso generale. I due gruppi di ginnaste in competizione gareggeranno con le clavette e il nastro. Al termine della giornata conosceremo la regina della coppa del mondo portoghese.