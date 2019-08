Follonica - Nuovo allenamento a porte aperte per le Farfalle al PalaGolfo 01 Agosto 2019

Tutti al mare, tutti al mare… Sì ma di Follonica, per un altro appuntamento con le ginnaste della Squadra Nazionale di Ritmica. Le Farfalle azzurre, in ritiro collegiale estivo nella città toscana, torneranno a farsi ammirare dal grande pubblico in occasione di un nuovo allenamento a porte aperte, dopo il test event dello scorso weekend insieme alle individualiste Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese, Alessia Russo e Sofia Maffeis. Segnate la data sul calendario e accorrete numerosi (l’ingresso è gratuito) sabato 3 agosto alle ore 17.30 al PalaGolfo di Follonica. Sarà un appuntamento per raccogliere l’immancabile affetto degli appassionati dei piccoli attrezzi e per permettere alla Direttrice Tecnica Nazionale nonché allenatrice delle Farfalle Emanuela Maccarani di valutare la squadra in vista dei prossimi impegni, in particolare la tappa di World Cup in programma a Minsk in Bielorussia dal 16 al 18 agosto. Poi ci saranno gli appuntamenti di Cluj Napoca in Romania (23-25 agosto, andranno soltanto le individualiste italiane), Kazan in Russia (30 agosto-1° settembre) e Portimao in Portogallo (6-8 settembre) prima del fondamentale Mondiale di Baku in Azerbaijan, in programma dal 16 al 22 settembre, qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Alessia Maurelli e compagne hanno il pass in tasca già da tempo, stavolta toccherà alle individualiste italiane regalarsi il sogno a cinque cerchi.

Di Giorgia Baldinacci