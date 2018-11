Grand Prix Antenore Energia 2018 - Nina Derwael in pedana a Padova 22 Novembre 2018

E’ la campionessa del mondo alle parallele Nina Derwael l’ultimo nome della squadra di stelle composta da oltre 30 atleti medagliati olimpici, mondiali, europei ed italiani che si esibiranno, l’8 dicembre, al Grand Prix Antenore Energia 2018 di Padova. La belga ha spiccato il volo nel 2017 quando si conferma la prima ginnasta della propria nazione ad avere vinto un titolo europeo alle parallele asimmetriche e una medaglia di bronzo, dopo solo sei mesi, ai Mondiali di Montreal sempre nello stesso attrezzo.

Nel 2018, la Derwael si ripete e anzi migliora le sue prestazioni. Agli Europei di Glasgow si conferma campionessa alle parallele e vince pure una medaglia d'argento alla trave. Ai Mondiali di Doha sale sul gradino più alto del podio sempre nelle parallele superando la statunitense Simone Biles e la tedesca Elisabeth Seitz; inoltre si è piazzata al 4° posto nel concorso generale, prima in assoluto delle ginnaste europee.

Ora è davvero tutto pronto per la ventisettesima edizione del Grand Prix Antenore Energia 2018 che si preannuncia come una parata dei campioni Azzurri di Artistica, Ritmica, Aerobica e Acrobatica pronti ad allietare il pubblico con esibizioni uniche nel loro genere.

I tagliandi possono essere acquistati su TicketOne al www.ticketone.it, oppure tramite Call-center al numero 892.101 (servizio a pagamento) e presso i punti vendita del circuito. Il costo di ingresso alla Kioene Arena è di 14 euro (10 euro per i tesserati FGI e gli Under 12) per il secondo anello, tribuna non numerata; 25 euro (20 euro per i tesserati FGI e gli Under 12) per il primo anello, tribuna numerata. Sono previste, fino ad esaurimento delle disponibilità, agevolazioni e scontistiche per società affiliate alla FGI che saranno comunicate come di consueto alle società. La Segreteria dedicata all’evento è raggiungibile all’indirizzo email gpginnastica2018@gmail.com.

Il Grand Prix Antenore Energia 2018 è organizzato da Federazione Ginnastica d’Italia, in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners, il supporto e il patrocinio del Comune di Padova. I partner, oltre ad Antenore Energia Title Sponsor Grand Prix 2018, sono Baby-G, Freddy e Ringo. I partner istituzionali sono: Istituto per il Credito Sportivo, Esercito, Arenautica Militare e CONI Comitato Regionale Veneto. La Gazzetta dello Sport, il Mattino di Padova e Radio Bella & Monella affiancano l’evento come Media Partner.

Per rimanere sempre aggiornati sulle novità e le iniziative in programma, è possibile seguire il Grand Prix di Ginnastica sulla Pagina FacebookGrand Prix di Ginnastica e sui profili Twitter (@GPginnastica) e Instagram (grandprixginnastica), oppure seguire l'hashtag ufficiale della manifestazione #GrandPrixGinnastica.

