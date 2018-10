Forlì - Piccoli attrezzi, grandi ginnaste: al via la Serie A più bella del mondo! 11 Ottobre 2018

Tre, due, uno. Ecco il via del campionato più bello, quello di Serie A di ginnastica ritmica, che come ogni anno è pronto a regalare spettacolo in giro per l'Italia con le ginnaste più forti nel panorama nazionale e internazionale. Dopo i grandi successi italiani ai Mondiali di Sofia 2018, lo sport dei piccoli attrezzi torna in pedana con la prima tappa del massimo campionato, in scena il 13 e 14 ottobre a Forlì. La manifestazione per club si svolgerà per la prima volta quest'anno con il nuovo format che prevede l'unificazione delle ex Serie A1 e A2 in un'unica competizione da 20 squadre. Queste si esibiranno in sei esercizi per ciascuna rappresentativa (corpo libero, fune, cerchio, palla, nastro e clavette).

Dopo la tappa inaugurale, in programma questo weekend e organizzata dalla società Gymnica '96, il campionato di Serie A proseguirà con il secondo appuntamento programmato per il 3 e 4 novembre a Desio, ospitato dalla Società San Giorgio '79. La terza tappa sarà invece organizzata dalla Ginnastica Fabriano e si svolgerà il 24 e 25 novembre per arrivare poi alla finalissima che decreterà il club vincitore dello scudetto: il verdetto arriverà nel weekend del 15 e 16 dicembre nell'ultima tappa che si terrà ad Arezzo, organizzata dalla Ginnastica Petrarca.

C'è tanta attesa per le stelle azzurre che nel corso del 2018 hanno brillato sul palcoscenico internazionale. Non mancheranno infatti le individualiste della Nazionale Milena Baldassarri della Ginnastica Fabriano, club che lo scorso anno ha vinto il tricolore per la prima volta nella sua storia, ed Alexandra Agiurgiuculese con l'Udinese (sul terzo gradino del podio nello scorso campionato). Le due ginnaste italiane sono reduci da risultati da record negli ultimi Mondiali di Sofia: la fabrianese ha vinto una medaglia d'argento nella finale di specialità al nastro, l’aviere dell’Aeronautica Militare invece un bronzo in quella alla palla, entrambe hanno chiuso il concorso generale iridato nella top ten mondiale (rispettivamente settima e nona). Ci sarà anche Alessia Russo, bronzo nella competizione per Team in Bulgaria, che gareggerà con la seconda classificata della passata Serie A, l'Armonia d'Abruzzo.

Tante anche le grandi ginnaste straniere che parteciperanno al campionato italiano. Tra tutte splende il nome dell'israeliana Linoy Ashram, vice campionessa individuale ai Mondiali 2018, che porterà in alto il nome dell'Udinese. Ma non soltanto, perché ci saranno anche la bielorussa Katsiaryna Halkina (bronzo agli ultimi Europei), l'ucraina Vlada Nikolchenko e la georgiana Salome Pazhava.

Di seguito la composizione delle 20 squadre che parteciperanno al campionato di Serie A:

Ginnastica Virtus Gallarate

Ginnaste: Sara Benigni, Beatrice Bocconi, Maria Breviario, Polina Khonina, Denise Peracca Aurora Randazzo.

Tecniche: Sara Colombo, Nicole Prece, Marisa Verotta.

Virtus SGA

Ginnaste: Dafne Bosiso, Viola Crippa, Vittoria Erba, Rania Harafi, Carlotta Maino, Margherita Marzorati.

Tecniche: Laura Solari, Silvia Verde.

Ginnastica Ardor

Ginnaste: Sofia Dionisi, Rebecca Gergalo, Margherita Martellato, Daniela Mogurean, Camilla Palombarini, Chiara Rosso, Gaia Tassotti, Linda Zin.

Tecniche: Eugenia Ricciuti, Sandra Veronese.

ASU Udinese

Ginnaste: Alexandra Agiurgiuculese, Linoy Ashram, Tara Dragas, Lara Lisa Paolini, Beatrice Pilosio, Viola Romano, Isabelle Tavano.

Tecniche: Spela Alenka Mohar, Magda Pigano.

S.G. Giuseppe Falciai

Ginnaste: Alice Arnesano, Chiara Badii, Gaia Di Trapani, Giulia Ferrari, Elizaveta Lugovskikh, Emma Margheri, Chiara Papini, Martina Romei, Rachele Rossi.

Tecniche: Maria Cristina Cammelli, Michela Domini, Donatella Marraghini.

Ginnastica F. Petrarca 1877

Ginnaste: Anita Andreani, Polina Berezina, Chiara Farina, Beatrice Fioravanti, Bianca Folegnani, Asia Massetti, Sofia Mortimer, Alessia Starace, Maria Vilucchi.

Tecniche: Irene Leti, Federica Peloso, Elena Zaharieva.

Ginnastica Etruria

Ginnaste: Deborah Fagotti, Lisa Marinozzi, Anastasia Mazzoni, Asia Novelli, Ginevra Fiore Parrini, Mariia Pavlova.

Tecniche: Olga Makarova, Natalia Nesvetova.

Ginnastica Raffaello Motto

Ginnaste: Juna Campomagni, Katsiaryna Halkina, Francesca Pellegrini, Sara Rocca, Sofia Sicignano, Chiara Vignolini.

Tecniche: Francesca Cupisti, Donatella Lazzeri.

Ginnastica Flaminio

Ginnaste: Camilla Cavaliere, Veronica Cotta, Sara Lisi, Giulia Moglianetti, Nicole Tammaro, Nicol Zilikman.

Tecniche: Chiara Bria, Anna Pifano.

Ginnastica Moderna Legnano

Ginnaste: Giorgia Asturi, Daniela Colella, Claudia De Silvis, Laura Paris, Anna Carla Stucchi, Elena Varallo, Ekaterina Vedeneeva.

Tecniche: Paola Bellini, Elisa Porchi.

Ginnastica Fabriano

Ginnaste: Alice Aiello, Milena Baldassarri, Karina Kuznetsova, Serena Ottaviani, Sofia Raffaeli, Talisa Torretti.

Tecniche: Kristina Ghiurova, Petrova Lora Temelkova.

Polisportiva Pontevecchio

Ginnaste: Sofia Dolcini, Greta Evangelisti, Chiara Ferri, Salome Pazhava, Sofia Rosa, Lisa Sfogliaferri, Laura Specchiulli, Valentina Staffa.

Tecniche: Annalisa Bentivoglio, Giulia Teresa Di Vincenzo.

Ginnastica San Giorgio '79

Ginnaste: Martina Brambilla, Giorgia Galli, Gaia Pozzi, Rebecca Riccò, Eleonora Tagliabue, Andreea Cristina Verdes.

Tecniche: Elena Aliprandi, Chiara Marelli, Donatella Paleari.

Armonia D'Abruzzo

Ginnaste: Caterina Allovio, Alice Capozucco, Eva Swahili Gherardi, Vlada Nikolchenko, Federica Pettinelli, Alessia Russo.

Tecniche: Germana Germani, Monia Di Matteo.

Ginnastica Aurora Fano

Ginnaste: Elisa Badioli, Sofia Bevilacqua, Camilla De Luca, Giulia Dellafelice, Julia Evchik, Sofia Ellen Garcia, Martina Pasquini.

Tecniche: Margherita Bertozzi, Letizia Rossi, Laura Zacchilli.

Gymnica '96

Ginnaste: Lucia Bellavista, Giulia Capacci, Viola Feralli, Arianna Leoni, Denisa-Mihaela Mailat, Silvia Muscolino, Mayra Pagnini, Emma Pantini, Nadja Righi.

Tecniche: Pamela Barberini, Chiara Domeniconi, Nadia Sicari.

Ginnastica Terranuova

Ginnaste: Rachele Bacciarini, Valentina Colombo, Sophia Nocentini, Gaia Piantella, Nicol Ruprecht.

Tecniche: Luciana De Corso.

Ginnastica Ritmica Iris

Ginnaste: Irene Carbonara, Maria Dellaquila, Carla Maghelli, Benedetta Schifano, Ekaterina Selezneva.

Tecniche: Maddalena Carrieri, Alessandra Sangilli, Marisa Stufano.

Ginnastica Opera

Ginnaste: Irina Annenkova, Camilla Centofanti, Sofia De Silveri, Romina Husanu, Iva Petrova Kimanova, Valentina Viti.

Tecniche: Laura Cafiero, Elisabetta Ladavas.

Eurogimnica Torino

Ginnaste: Luna Chiarello, Nina Corradini, Gaia Garoffolo, Laura Golfarelli, Eleni Kalaiditi, Alessia Judith Leone, Giulia Turolla.

Tecniche: Tiziana Colognose, Sonia Landolina, Elisa Vaccaro.