Nuovi impianti, accademie rinnovate: la FGI continua a costruire il futuro! 09 Ottobre 2018

Dopo l'inaugurazione, il 5 settembre scorso, della nuova Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica, la cosiddetta "casa delle Farfalle", la FGI prosegue l'attività di rinnovamento strutturale dei propri Centri di eccellenza. L'Accademia di Artistica a Fermo ha già subito un importante intervento sui sistemi di illuminazione e areazione, che ha reso il complesso di via F. Appoggetti più confortevole ed efficiente. Adesso tocca a Roma e Milano. Nella struttura capitolina, un gioiello incastonato nel complesso del CPO Giulio Onesti, all'Acqua Acetosa, sarà rinnovata l'attrezzatura e verrà realizzata un’altra buca. Attrezzi nuovi anche in via Ovada, a Milano, dove saranno fatti interventi logistici funzionali alla creazione di una foresteria che possa ospitare i ginnasti in collegiale presso l'Accademia meneghina, con lo spostamento al piano terra del Comitato Regionale Lombardia. In un Paese trafitto da problemi infrastrutturali, con gravi lacune anche nel settore dell'impiantistica sportiva, il Presidente Tecchi e il Consiglio Direttivo Federale hanno scelto di andare contro corrente e di garantire il futuro alla vigilia della celebrazione di un passato ultrasecolare. Solo consolidando la propria base il movimento ginnico potrà trovare gli appoggi giusti per fare un ulteriore balzo in avanti.