Desio - Taglio del nastro della Casa delle Farfalle con il Presidente Malagò e premiazione medagliati europei e mondiali, con le nuove maglie Freddy dei 150 anni della FGI! 03 Settembre 2018

Mercoledì 5 settembre, alle ore 13:00 in punto, a Desio, in provincia di Monza e Brianza, verrà inaugurata la nuova Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica. L'evento non è aperto al pubblico ma ad inviti e sono attese le massime autorità sportive e politiche del Paese e del territorio.

Insieme al numero uno della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, al Consiglio Direttivo Federale FGI e al Comitato Regionale lombardo presieduto da Oreste De Faveri, prenderanno infatti parte al taglio del nastro il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Segretario Generale Carlo Mornati, l’Amministratore Delegato della Coni Servizi Alberto Miglietta, il Presidente del Coni Lombardia Oreste Perri, il primo cittadino desiano Roberto Corti e il suo Assessore allo Sport Giorgio Gerosa, il Presidente dell’ICS Andrea Abodi, il Sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi della Regione Lombardia Antonio Rossi, il Presidente della Provincia di Monza e Brianza Roberto Invernizzi, l’Assessore allo Sport della Regione Martina Cambiaghi e il Colonnello Alessandro Loiudice in rappresentanza del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare. Interverranno anche il Presidente onorario della Federazione Internazionale Bruno Grandi e quello della FGI Riccardo Agabio, e il referente dei rapporti internazionali, bronzo a squadre ai Giochi di Roma ’60, Gianfranco Marzolla.

Quasi dieci anni fa prese il via la lunga trafila burocratica per l’edificazione, a fianco del Pala Banco Desio di Largo atleti azzurri d’Italia, della cosiddetta “Casa delle farfalle” che - grazie al finanziamento del CONI e all’intervento dello stesso Malagò (il quale mise a disposizione gli uffici competenti della Coni Servizi e in particolare l’Area Patrimonio guidata dall’Ing. Francesco Romussi), nonché al mutuo agevolato concesso dall’Istituto del Credito Sportivo - ospiterà gli allenamenti delle ragazze di Emanuela Maccarani, vice campionesse d’Europa e campionesse del mondo e continentali con i 5 cerchi, non solo sulla road to Tokyo 2020 ma per molti anni a venire.

Il Presidente Tecchi, dopodomani, non solo presenterà alla stampa le componenti della Squadra – le aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle Alessia Maurelli e Martina Centofanti, con le compagne Martina Santandrea (Estense Putinati), Anna Basta (Pol. Pontevecchio), Agnese Duranti (pol. La Fenice di Spoleto) e Letizia Cicconcelli (Faber G. Fabriano) – e le tre individualiste – Alexandra Agiurgiuculese (Asu Udinese), Milena Baldassarri (Faber G. Fabriano) e Alessia Russo (Armonia D’Abruzzo Chieti) – che dal 10 al 16 settembre prenderanno parte alla 36ª edizione dei Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria – rassegna che mette in palio nel concorso generale d’Insieme tre pass diretti per i Giochi Olimpici giapponesi – ma premierà con un gioiello Mikelart anche le stesse Farfalle e la junior Talisa Torretti (Faber G. Fabriano) per le medaglie conquistate agli Europei di Guadalajara, la coppia composta da Michela Castoldi e Davide Donati (Aerobic Fusion) con l’individualista Anna Bullo (Gruppo Sportivo San Bughè) per i successi ai Mondiali di Aerobica a Guimaraes, in Portogallo, le Fate dell’Italbaby di Artistica femminile – Giorgia Villa, Asia e Alice D’Amato (Brixia Brescia), Alessia Federici (SG Pro Patria 1883 Milano), Elisa Iorio (Vis Academy) – e gli azzurrini della Maschile – Lay Giannini (Giovanile Ancona), Nicolò Mozzato (Spes Mestre), Ares Federici (Pro Patria Bustese), Edoardo De Rosa (ASD Ares) e Yumin Abbadini (Pro Carate) - per gli straordinari piazzamenti ai Campionati d’Europa di categoria di Glasgow, in Scozia.

Il programma inoltre prevede l’intitolazione di due sale di allenamento - e lo scoprimento delle relative targhe – ad Elisabetta Mastrostefano (componente della squadra medaglia di bronzo ai Mondiali de L’Avana, a Cuba, nel 1971 e poi, per lungo tempo, Direttrice Tecnica Nazionale della Sezione promozionale Ginnastica per Tutti) e Manola Rosi (tecnico della Petrarca Arezzo, responsabile delle individualiste azzurre e allenatrice di Susanna Marchesi, ginnasta olimpica ai Giochi di Sidney 2000), entrambe prematuramente scomparse.

I ginnasti e le ginnaste – accompagnati dallo staff tecnico composto dalla Maccarani e dalle sue assistenti, Valentina Rovetta, Olga Tshina e Federica Bagnera, nonché dal membro del Comitato Tecnico UEG Elena Aliprandi e dalla Team Manager Paola Porfiri, per la ritmica; Riccardo Pallotta, Gianmatteo Centazzo, Pamela Cauli, Stefano Rossini e Alberto Busnari, con il responsabile delle Squadre Nazionali Maurizio Allievi e il Team Manager Andrea Facci per la GAM; il DTN Enrico Casella per la GAF – vestiranno per l’occasione una linea di abbigliamento celebrativa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia – traguardo che la FGI raggiungerà nel marzo del 2019 – prodotta appositamente dalla Freddy, sponsor tecnico federale dal 2001 al 2021.