Bologna - Il Comitato FGI Emilia-Romagna ha un nuovo Direttivo 07 Giugno 2018

Si sono svolte oggi le elezioni straordinarie del Comitato Regionale FGI Emilia Romagna. Le urne bolognesi hanno conferito il mandato presidenziale a Lamberto Cocco, mentre sugli scranni consiliari siederanno Daniela Bertini, Maria Bernasconi, Vasco Boscaino, Roberta Lolli, Luigi Montermini, Sara Mosca, Alessandro Righetti e Francesco Poesio. Quest'ultimo, alla guida della Ginnastica Riccione, avrà l'onore e l'onere di organizzare il 7 e 8 luglio i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica, maschile e femminile, e Trampolino Elastico. L'evento agonistico individuale più importante della stagione dei grandi attrezzi, che, insieme alla Ginnastica in Festa di fine giugno, in programma alla Fiera di Rimini, porterà in Estate la costa adriatica romagnola al centro del mondo della ginnastica italiana. Nella foto il nuovo esecutivo della sede di Via Trattati Comunitari europei n.7, insieme al Presidente federale, il cav. Gherardo Tecchi, al suo Vicario, Valter Peroni e al consigliere nazionale Fedele Massimo Anglani. Congratulazioni ai neo eletti e buon lavoro!