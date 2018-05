Desio - Road to Guadalajara... allenamento a porte aperte delle Farfalle azzurre in vista degli Europei 24 Maggio 2018

Domenica 27 maggio, alle ore 17.30, il PalaBanco Desio aprirà i suoi cancelli per un allenamento a porte aperte della squadra nazionale di Ginnastica Ritmica in preparazione per il Campionato Europeo di Guadalajara, in programma dall'1 al 3 giugno. Numerosi successi delle Farfalle azzurre hanno scandito questi mesi, da inizio anno a oggi. Non perdere un ennesimo grande spettacolo offerto dalle nostre campionesse dei piccoli attrezzi - allenate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell'Accademia Internazionale - che si affideranno all'ormai noto calore del pubblico italiano prima di partire per la Spagna, traendo anche dalle tantissime fan la forza e la grinta che le contraddistingue sulle pedane di tutto il Mondo. L'ingresso al palazzetto di Largo Atleti azzurri d'Italia è libero. Non mancate!

Foto ©Daniele Cifalà/FGI