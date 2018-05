Campobasso - La Ritmica protagonista dell'Apertura dei Campionati Universitari 18 Maggio 2018

Si è svolta oggi, al PalaUnimol di Campobasso, la Cerimonia di Apertura della 72^ Edizione dei Campionati Nazionali Universitari. La squadretta di Ritmica dell’Armonia d’Abruzzo - guidata da Monia Di Matteo e composta da Francesca Cantagallo, Ludovica Tirico, Enrica Paolini, Carolina D’Andrea e Anastasia Chiulli – nonché le individualiste Martina Brambilla e Chiara Vignolini, accompagnate dall’allenatrice Chiara Marelli, si sono esibite davanti alle massime autorità civili, religiose, sportive e militari, in un impianto gremito in ogni ordine di posti. Sono intervenuti per l’occasione il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Gianmaria Palmieri, il Presidente nazionale Cusi Lorenzo Lentini e il numero uno del Cus molisano Maurizio Rivellino, il Vicepresidente della Federazione Ginnastica d’Italia Rosario Pitton, il Delegato FGI regionale Mario Perrella e la collega di Campobasso Antonella Policella. “Se il buongiorno si vede dal mattino - ha dichiarato Pitton, intervistato da Telemolise - ci auguriamo che questa bella e importante manifestazione studentesca possa essere di buon auspicio per le Universiadi di Napoli nel 2019”.