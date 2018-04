Milano - E' partito il countdown per la Serie A al Forum. Biglietti ancora disponibili. Spettacolo dal gusto olimpico! 16 Aprile 2018

Questa mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino, a Milano, è stata presentata alla stampa la 2ª tappa del campionato italiano di Ginnastica Artistica, maschile e femminile, in programma al Forum di Assago il 4 e 5 maggio 2018. In pedana oltre 450 atleti e tra loro ci sono gli azzurri che, l'anno venturo, si giocheranno la qualificazione olimpica per i Giochi di Tokyo 2020. All'incontro con la stampa sono intervenuti l'assessore allo sport meneghino Roberta Guaineri, il consigliere federale Vittorio Massucchi, che ha portato i saluti del Presidente FGI Gherardo Tecchi, il numero uno del Comitato Regionale Lombardia Oreste De Faveri, il Sindaco del Comune di Meda Luca Santambrogio, l'amministratore delegato della Bell Group Cesare Lanati e l'ambasciatore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Paolo Faganelli. Nella sede del Comune di Milano, davanti a La Scala, c'erano anche cinque azzurri: Erika Fasana e Martina Rizzelli, entrambe del Gruppo Sportivo dell'Esercito e nella squadra olimpica di Rio de Janeiro, Marco Sarrugerio, Tommaso De Vecchis e Luca Lino Garza. Non poteva mancare poi il deus ex machina dell'appuntamento milanese, Maurizio Allievi, che con la Ginnastica Meda ha messo in piedi uno show straordinario, ricco di ginnastica e di sorprese.