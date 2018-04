Jesolo - Partito il conto alla rovescia per il ballo in maschera dell'Artistica mondiale 04 Aprile 2018

L'“XI Trofeo Città di Jesolo” presenta delle novità senza precedenti: Russia, Romania e Cina si confronteranno in una edizione stellare, con la delegazione statunitense presente con 5 individualiste, ad onorare un impegno storico, vista la decennale presenza. Storia passata presente e futura a confronto sia tra le squadre senior che tra le squadre Junior, uno scontro nel quale Italia per prima, Canada, Brasile, Germania, Gran Bretagna e Francia non staranno solo a guardare ma cercheranno di mettersi in mostra nella stagione della qualificazione Olimpica che partirà con i mondiali di ottobre a Doha. Continua la tradizionale formula delle tre gare, la prima il sabato mattina anche per le scolaresche, alla presenza delle Juniores migliori del Mondo, comprese le famose “Fate” italiane, note al pubblico per l’omonima web serie tuttora disponibile su www.volare.tv che ne segue la preparazione fino alle Olimpiadi di Tokio 2020; la seconda gara per le squadre maggiori con l’assegnazione del Trofeo di Jesolo 2018 alla miglior ginnasta senior, nella speranza di tenere a battesimo l’ennesima stella delle future rassegne iridate. Fino ad ora il titolo laginare ha sempre portato fortuna. Grande festa conclusiva alla domenica con le finali per attrezzo dove le migliori 8 ginnaste per categoria si sfideranno per la conquista delle ormai famose maschere veneziane. Giovedì 12 aprile alle ore 12.00 la Società Ginnastica Artistica Gymnasium Treviso organizza una conferenza stampa nella sala Palladio del Palazzo del Turismo in Piazza Brescia a Jesolo, per presentare alla stampa l’evento italiano di ginnastica artistica femminile più atteso dell’anno.