Sofia - Le finali della coppa del mondo di Ritmica in diretta e in esclusiva su VOLARE.TV 29 Marzo 2018

Dopo l'exploit al Grand Prix di Thiais le Farfalle volano a Sofia per la prima coppa del mondo del 2018. Sono tutti in trepidante attesa per il primo evento del circuito internazionale che precede quello casalingo del 14 e 15 aprile a Pesaro. La pay per view della Federginnastica, dopo la world cup di artistica maschile e femminile a Doha di settimana scorsa, trasmetterà in diretta - e in esclusiva per l'Italia - tutte le finali di specialità della gara bulgara in programma domenica 1° aprile, dalle 14 alle 18. La redazione di Volare.tv, sabato 31 marzo, pubblicherà un pacchetto dedicato all'evento dei piccoli attrezzi al prezzo di Euro 6,95, online fino a martedì 3 aprile e valido per quattro giorni dalla data di sottoscrizione senza rinnovo automatico. Se non l'hai già fatto cosa aspetti ad abbonarti? La Ginnastica ti farà... VOLARE. Sottoscrivi l'abbonamento più adatto a te tra quelli offerti (per singolo evento - mensile - stagionale), siediti davanti al tuo televisore o collegati tramite il tuo smartphone o tablet e urla insieme a noi... VOLATE FARFALLE!