La FIG introduce la figura del "Gymnastics Ambassador" per i Mondiali 2018 27 Marzo 2018

La Federazione Internazionale di Ginnastica ha da poco annunciato i nove campioni che vestiranno i panni di "Ambasciatori di Ginnastica" ai Campionati del Mondo 2018 di Artistica maschile e femminile, Ritmica, Trampolino, Aerobica e Acrobatica. "Siamo lieti che questi grandi nomi, che a modo loro hanno fatto la storia nelle rispettive discipline e hanno influenzato il proprio sport, abbiano accettato l'importante ruolo di ambasciatori", ha detto Morinari Watanabe, Presidente della FIG. "Crediamo che attraverso la loro presenza aiuteranno a trasmettere la passione dello sport alle generazioni future e accenderanno ancora di più i riflettori sui nostri campionati del mondo, gli eventi principali di questa stagione", ha aggiunto Nellie Kim, lei stessa leggenda dei grandi attrezzi e ora numero due della FIG nonchè presidente della commissione selezionatrice degli ambasciatori.

48° Campionato del Mondo di Ginnastica Artistica M/F - Doha (QAT) - 25 ottobre/3 novembre

Mitsuo Tsukahara (JPN): Tsukahara è stato uno dei pilastri della squadra giapponese che ha dominato la ginnastica artistica maschile internazionale negli anni '60 e '70. Cinque volte campione olimpico - tre nel concorso a squadre (1968, 1972 e 1976) e due alla sbarra (1972 e 1976) - rimarrà nella storia della Ginnastica grazie all'elemento al volteggio che porta il suo nome. L'ha eseguito per la prima volta nel 1970, anno del suo primo titolo iridato. Nel corso della sua carriera ha vinto anche nove medaglie olimpiche e sei mondiali, di cui quattro ori.

Svetlana Boguinskaia (BLR): Le esibizioni di Boguinskaia avevano un'eleganza "graffiante". Fu sotto la bandiera sovietica che conquistò quattro medaglie olimpiche ai giochi di Seoul nel 1988, compreso l'oro nell'all-around a squadre e nella finale al volteggio. L'anno seguente è stata incoronata non solo campionessa del mondo nel concorso generale individuale ma anche in quello per nazioni senza tralasciare il metallo più prezioso al corpo libero. Collezionò un terzo titolo olimpico nel 1992 a Barcellona dopo aver aggiunto altri due titoli iridati alla sua carriera nel 1991 sulla trave e con la squadra.

36° Campionato del Mondo di Ginnastica Ritmica - Sofia (BUL) - 10/16 settembre

Maria Petrova (BUL): Icona della Ginnastica Ritmica bulgara, fa parte di un gruppo altamente selezionato di ginnaste che si sono aggiudicate tre titoli mondiali individuali. Dal 1993 al 1995, infatti, Petrova è stata la regina della scena internazionale vincendo un totale di nove medaglie mondiali, di cui cinque di specialità e una di squadra.

33° Campionato del Mondo di Trampolino Elastico - San Pietroburgo (RUS) - 7/10 novembre

Alexander Moskalenko (RUS): Moskalenko non è stato solo il primo olimpionico di Trampolino elastico ma ha anche stabilito quasi ogni record in questa disciplina. Dal 1990 fino al suo ritiro nel 2004 - dopo aver vinto l'argento a 5 cerchi - ha collezionato 18 medaglie mondiali, 14 delle quali d'oro. Detentore di cinque titoli individuali, rimane il punto di riferimento di tutto il movimento internazionale del Trampolino elastico.

Irina Karavaeva (RUS): Come Alexander Moskalenko anche Irina Karavaeva è una leggenda vivente del Trampolino ed è stata la prima campionessa a 5 cerchi di questa disciplina, riconosciuta sport olimpico dal CIO nel 1998. Nessun altro ginnasta ha incorniciato altrettante medaglie e titoli mondiali: nel suo palmarés vanta ben 19 medaglie, di cui 12 d'oro e cinque titoli individuali.

15° Campionato del Mondo di Aerobica - Guimarães (POR) - 1/6 giugno

Jonatan Cañada (ESP): Cañada ha lasciato il segno per un decennio nell'Aerobica grazie alla sua originalità. Con cinque titoli mondiali - tre individuali (1998, 2000 e 2002), uno in coppia mista (1996) e uno nel trio (2002), oltre a due titoli vinti ai World Games, uno da individualista (2001) e uno in coppia mista (2005) - è da annoverare tra i ginnasti di maggior successo di questa disciplina.

Marcela Lopez (BRA): Con il suo sorriso contagioso Lopez ha dominato la scena internazionale individuale tra il 2006 e il 2010, conquistando tre titoli mondiali consecutivi e il titolo ai World Games nel 2009, più un altro oro già riposto in bacheca dal 2004 quando trionfò con le sue compagne di squadra nel trio.

26° Campionato del Mondo di Ginnastica Acrobatica - Anversa (BEL) - 13/15 aprile

Nikki Snel and Eline de Smedt (BEL): De Smedt e Snel hanno coronato la loro carriera sportiva trionfando nella coppia femminile ai Mondiali del 2014, concludendo cinque anni di avventure condivise con stile. Il loro successo rimane uno dei maggiori orgogli della ginnastica acrobatica belga, paese con la più lunga tradizione in questo sport.

Gli "Ambasciatori" sono stati selezionati in collaborazione con i comitati organizzatori locali dei mondiali sulla base non solo dei titoli vinti ma anche della natura esemplare con cui hanno condotto la propria carriera da sportivi senza dimenticare i legami con i paesi ospitanti. Parteciperanno a numerosi eventi durante le varie competizioni compresi gli incontri con il pubblico o i giovani atleti provenienti da tutto il mondo. Saranno protagonisti anche delle cerimonie di premiazione. A loro, infatti, verrà affidato il compito di incoronare i re e le regine di ogni specialità. Cosa si potrebbe aggiungere di più alla loro già sfavillante carriera da ginnasti?

Fonte FIG