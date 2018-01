Pomigliano d'Arco - Chi ben comincia con il Gymcampus Winter... 05 Gennaio 2018

Il 2 gennaio, al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d'Arco (NA), si sono dati appuntamento 58 ginnasti della sezione Ginnastica Aerobica per il Gymcampus Winter, affidato alla locale società Fitness Trybe, Abbinate ad esso la valutazione tecnica e la selezione della squadra nazionale junior B in vista dei Campionati Mondiali in programma a fine maggio in Portogallo. Presenti 20 società di 8 regioni: Valentia (Piemonte), Aerobica Evolution, Amico Sport, Delfino e Ghisalbese (Lombardia), Sambughè (Veneto), Artistica Porto S. Elpidio e Ginnastica Macerata (Marche), Agorà, Aeros, Fit Together e Be First (Lazio), Mistral (Sardegna), California, Chige, Gylness, Fitness Trybe, Nemo e C.G. Benevento (Campania), Ginnastica Francavilla (Puglia). A dirigere i lavori la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti che per le valutazioni degli atleti si è avvalsa della collaborazione dei tecnici Giovanni Marsella, Monica Darone, Emiliano Granzotto, Simona Scotto e Marina Nieddu, quest’ultima in qualità di Referente Nazionale di Giuria, presente Cristiana D'Anna dello staff nazionale della Formazione. La gestione del Gymcampus, invece, è stata affidata ad Elena Perretti ed Erika Perugini, presenti i tecnici societari, Barbara Botti, Sergio Bellantonio, Chiara Barone, Serena Piccolo, Melissa Tiozzo, Rossella Tommasello, Giorgia Mattia, Giorgio Illiano e Ylenia Giugno. A porgere il saluto del Presidente federale, il Cav. Gherardo Tecchi, e gli auguri per il nuovo anno, è stato il vicepresidente Rosario Pitton. «Ringrazio atleti e società per l’ampia partecipazione, il Presidente del Comitato Regionale Campania, Aldo Castaldo, il Consigliere regionale Graziano Piccolo e Raffaela Lanza, Presidente della società Fitness Trybe, per l’organizzazione e la location messa a disposizione fino al 5 gennaio», ha concluso il dirigente federale.