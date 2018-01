Fano - Scomparsa la madre del Presidente Tecchi. Il cordoglio del mondo dello sport 02 Gennaio 2018

Dopo aver trascorso il Santo Natale con i propri cari si è spenta, ieri, all’età di 95 anni, la mamma del nostro Presidente, Gherardo Tecchi. La signora Gabriella Felcini lascia due figli, cinque nipoti e 4 pronipoti. I funerali si terranno giovedì 4 gennaio alle ore 11.00 presso il Duomo di Fano, in via Arco D’Augusto 22. Il mondo dello Sport in generale e della Ginnastica in particolare si stringono nel lutto alla grande famiglia Tecchi. Possa il ricordo di una madre e di una nonna amorevole colmare questo vuoto.