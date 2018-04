Forlì – Campionato individuale dei piccoli attrezzi. La Ritmica è Gold! 22 Aprile 2018

Ieri a Forlì, tra le mura dell’Unieuro Arena, è andata in scena la prima giornata di gara del campionato individuale Gold di Ginnastica Ritmica. Per la categoria senior 1 sale sul gradino più alto del podio Sofia Bevilacqua (Aurora Fano) con il complessivo, sui quattro attrezzi, di 61.450. Dietro di lei Martina Brambilla (San Giorgio ’79) con 59.850. Terzo il talento dell'Armonia d'Abruzzo Caterina Allovio a quota 59.650. Ai piedi del podio romagnolo Francesca Pellegrini (Raffaello Motto) con 58.850 punti. Maria Vilucchi (Francesco Petrarca 1877), invece, con 64.250 sbaraglia le avversarie classificandosi in prima posizione per la categoria senior 2. Argento per Chiara Vignolini (Raffaello Motto) con 63.600 punti e bronzo per Sophia Nocentini (Terranuova) con un 55 tondo. Quarto posto per Elisa Todini (Ritmica Romana) con il totale di 54.200. Tra le giovani ginnaste dei piccoli attrezzi, invece, trionfa Nina Corradini. Nella categoria junior 3 la stellina dell'Eurogymnica Torino balza in testa alla classifica di giornata con 62.900 punti. A cinque decimi e mezzo di punto Eva Swahili Gherardi (Armonia d’Abruzzo) con 62.350. Bronzo per Talisa Torretti (Ginnastica Fabriano) con il complessivo di 58.750.