"1°Trofeo Città di Monza", il meglio della Ritmica nel bilaterale Italia-Bielorussia 06 Giugno 2019

In vista dei due appuntamenti internazionali più importanti dell’anno, quello con il primo Campionato Mondiale junior di Mosca (19-21 luglio) e con il Mondiale di Baku (in scena dal 16 al 22 settembre) qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, le azzurre della Ritmica affronteranno un interessante bilaterale con la Bielorussia, una tappa utile sia alle individualiste che alla squadra senior (che ha già strappato il pass con due anni di anticipo) nonché alla squadretta junior per perfezionare le proprie routine e arrivare al meglio alle rispettive rassegne iridate. L’incontro internazionale andrà in scena domenica 9 giugno alla Candy Arena di Monza con inizio alle ore 17 e verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma web federale Volare Tv.

Il “1° Trofeo Città di Monza” dunque vedrà sfidarsi due tra le più forti nazionali a livello mondiale nonché le individualiste che hanno dominato il Campionato Assoluto dello scorso weekend a Torino. Tra loro la nuova campionessa italiana Alexandra Agiurgiuculese dell’Aeronautica Militare, la vice nonché ex Milena Baldassarri della Faber Fabriano e la terza forza azzurra Alessia Russo dell’Armonia d’Abruzzo insieme all’altra senior Sofia Maffeis della Polisportiva Varese. In pedana scenderanno le Farfalle della Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani capitanate da Alessia Maurelli con Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Anna Basta e Letizia Cicconcelli pronte a strappare applausi con i loro esercizi alle 5 palle e misto con 3 cerchi e 4 clavette. Mentre per quanto riguarda la Squadra junior sono state convocate le ginnaste che hanno partecipato all’ultimo Europeo di Baku, vincendo la medaglia di bronzo nel concorso generale: Siria Cella e Giulia Segatori (Auxilium Genova), Alexandra Anaclerio (Club Giardino), Serena Ottaviani (Faber Fabriano) e Simona Villella (Kines Catanzaro). Insieme a loro, complice l’assenza per infortunio di Vittoria Quoiani, ci saranno Alessia Leone dell’Eurogymnica Torino e Anais Carmen Bardaro (Faber Fabriano). La formazione “titolare” che gareggerà nelle routine ai 5 nastri e 5 cerchi verrà decisa dalla D.T.N. insieme all’allenatrice delle baby azzurre Julieta Cantaluppi.

La delegazione azzurra, guidata da Vittorio Massucchi, sarà completata dalla Team Manager della sezione Paola Porfiri, dalla componente del Comitato tecnico internazionale Elena Aliprandi, dalle tecniche Olga Tishina, Chiara Ianni, Spela Dragas, Bilyana Dyakova, Monia Di Matteo e Irina Roudaia, dalla coreografa Federica Bagnera, dalla fisioterapista Carlotta Mauri, dagli ufficiali di gara Emanuela Agnolucci, Luciana De Corso, Isabella Zunino Reggio e dal segretario di gara Andrea Costarelli. È possibile acquistare i biglietti per la manifestazione sul circuito Vivaticket o direttamente il giorno della gara presso la Candy Arena di viale Stucchi a Monza. Il prezzo di ingresso è di 15 euro e sono previste delle offerte speciali per i gruppi, rivolgendosi all’indirizzo mail biglietteria@candyarena.it. L’evento, organizzato dal Consorzio Vero Volley in collaborazione con la Candy Arena e il Comune di Monza, cade nella stagione della celebrazione dei 150 anni della FGI.