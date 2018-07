Chieti - Il triangolare di Ginnastica Ritmica sulla strada per i mondiali di Sofia 27 Luglio 2018

Domani, sabato 28 luglio, la pedana del Palatricalle di Chieti sarà palcoscenico dell'incontro internazionale di Ginnastica Ritmica tra le rappresentative di squadra e individuali di Italia, Ucraina e Germania. Alle 18 i riflettori saranno tutti puntati sul quadrato abruzzese dove si sfideranno le individualiste junior, le colleghe senior e i dream team delle rispettive nazioni. Alessia Maurelli (Aeronautica Militare), Martina Centofanti (Aeronautica Militare), Agnese Duranti (La Fenice), Anna Basta (Pol. Pontevecchio), Martina Santandrea (Estense Putinati), Letizia Cicconcelli (Faber Ginnastica Fabriano), Milena Baldassarri (Faber Ginnastica Fabriano), Alexandra Agiurgiuculese (ASU Udine) e Alessia Russo (Armonia d'Abruzzo) per le senior e Talisa Torretti (Faber Ginnastica Fabriano), Eva Gherardi (Armonia d'Abruzzo) e Anna Paola Cantatore (Iris Giovinazzo), per le junior, sono le ginnaste azzurre convocate dalla Direttrice Tecnica nazionale Emanuela Maccaranni che, per l'occasione, siederà in giuria superiore, quest'ultima presieduta dal componente del CT GR FIG Daniela Delle Chiaie. Al tavolo degli ufficiali di gara saranno presenti anche Emanuela Agnolucci, Elena Aliprandi e Isabella Zunino Reggio. La delegazione italiana, guidata dal consigliere nazionale Grazia Ciarlitto, sarà composta anche dalla team manager di sezione Paola Porfiri, dalle tecniche Olga Tishina, Julieta Cantaluppi, Germana Germani, Spela Dragas, Kristina Ghiurova, Laura Miotti, Marisa Stufano e Monia Di Matteo, dalla coreografa delle Farfalle Federica Bagnera e dal fisioterapista Alessandro Calcinaro. Il "The Voice" della Ginnastica Fabio Gaggioli - coadiuvato dal segretario di gara Andrea Costarelli - presenterà l'evento che si preannuncia spettacolare. Sulla strada per i mondiali Sofia il triangolare di Chieti - organizzato nei minimi particolari dall'Armonia D'Abruzzo del presidente Anna Mazziotti - rappresenta un importante banco di prova per la rassegna iridata di metà settembre.

Foto: ©Simone Ferraro/FGI