Varsavia - Allovio e Ferrari, due stelle dell'Irina Cup 2018 09 Aprile 2018

Nel weekend appena trascorso, a Varsavia, è andato in scena il torneo internazionale di Ritmica denominato "Irina Cup". Per l'edizione 2018 sono state convocate dalla dtn dei piccoli attrezzi Francesca Ferrrari e Caterina Allovio. La stella della San Giorgio '79 si è posizionata in 24ª posizione in classifica generale con il totale di 48.550 punti (CE 12.500 - PA - 13.550 - CV 12.150 - 10.350). A tre piazzamenti di distanza (27ª) il talento dell'Armonia d'Abruzzo con un 47 netto, dato dalla somma di 11.350 al cerchio, 12.700 alla palla, 10.550 alle clavette e 12.400 al nastro. "Francesca Ferrari ha portato sulla pedana dell'Arena Ursynow due buoni esercizi con palla e cerchio - ha affermato Laura Lazzaroni, ufficiale di gara internazionale accompagnata, per l'occasione, dalla tecnica Camilla Patriarca - È una ginnasta che si distingue per linee ed eleganza. Le routine di Allovio, purtroppo, sono state sempre macchiate da qualche perdita. È una ginnasta però che si fa notare per personalità e tecnica". Il torneo internazionale è stato vinto dalla russa Mariia Sergeeva con 71.200 punti. Argento per la connazionale Karina Kusnetsova con il punteggio di 68.750. Bronzo per la georgiana Salome Pazhava, a quota 67.900. Ai piedi del podio polacco l'ucraina Olena Diachenko con il complessivo, sul giro olimpico, di 63.550 punti.