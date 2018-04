Varsavia - Allovio e Ferrari protagoniste del X torneo internazionale "Irina Cup" 04 Aprile 2018

I piccoli attrezzi non si fermano mai. A metà strada tra la prima world cup 2018 di Sofia e quella casalinga a Pesaro del 14 e 15 aprile, la Ritmica si ferma a Varsavia per il Torneo Internazionale "Irina Cup". Dal 6 all'8 aprile Caterina Allovio (Armonia d'Abruzzo) e Francesca Ferrari (San Giorgio '79) - le azzurre convocate dalla dtn Emanuela Maccarani - si sfideranno sulla pedana della "Ursynow Arena" per la decima edizione del torneo. Insieme a loro partiranno la tecnica Camilla Patriarca e l'ufficiale di gara Laura Lazzaroni che, per l'occasione, vestirà anche i panni di capo delegazione.