L’Italia vince il 6° Trofeo Città di Desio. Le Farfalle azzurre premiate da Greta Riccardi 03 Marzo 2018

Il 6° Trofeo Città di Desio è stato vinto dall’Italia. Il format di gara ha visto competere le squadre senior, le individualiste della stessa categoria e i team junior (formati da un minimo di 2 a un massimo di 4 ginnaste) di Italia e Spagna. Il punteggio di squadra sommato al migliore di quello delle individualiste e di quello dei team ha decretato la nazione vincitrice. La stagione agonistica internazionale 2018 di Ginnastica Ritmica è iniziata con uno spettacolo che ha mandato in visibilio l’intero PalaBanco Desio. Oggi, infatti, tra le mura del palazzetto dello sport di Largo Atleti azzurri d'Italia è andata in scena la 6ª edizione del trofeo organizzato dalla società San Giorgio '79 in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia della FGI e il Comune brianzolo. Le Farfalle azzurre (Alessia MAURELLI, Martina CENTOFANTI, Agnese DURANTI, Anna BASTA, Martina SANTANDREA e Letizia CICCONCELLI), alla loro prima uscita ufficiale, conquistano 20.600 punti ai 5 cerchi – sulla melodia del balletto “Il Lago dei Cigni” di Čajkovskij - e 19.950 punti con le 3 palle e 2 funi – montato su un remix di “Eye of the tiger” – per un totale di 40.550, staccando la compagine iberica (Clara Esquerdo, Lia Rovira, Ana Gayan, Victoria Cuadrillero, Alba Polo e Monica Alonso) di quasi 8 punti (pt. 33.200), dimostrando un ottimo grado di preparazione fisica e tecnica. Il bilaterale è stato una tappa importante per testare la preparazione delle ginnaste che stanno lavorando quotidianamente sulle loro spettacolari composizioni che porteranno in giro per il mondo tra World Cup (ricordiamo tra tutte quella di Pesaro dal 13 al 15 aprile), Europei di Guadalajara (dall’1 al 3 giugno) e Mondiali di Sofia (dal 10 al 16 settembre). La Squadra nazionale di ginnastica ritmica è stata premiata direttamente da Greta Riccardi, la ginnasta della Casati Arcore vittima di un incidente stradale lo scorso mese di novembre e dal presidente FGI Gherardo Tecchi.

Podio tutto italiano quello della gara individuale. Il metallo più prezioso se lo aggiudica Milena BALDASSARRI (Fabriano) con 67.600 punti. Argento e bronzo rispettivamente ad Alessia RUSSO (Armonia d’Abruzzo) con 62.750 e a Chiara VIGNOLINI (Moto Viareggio) a quota 61.350. Ai piedi del podio la spagnola Polina Berezina con il complessivo sui quattro attrezzi di 57.950 punti. Completano la classifica: Sofiia BEVILACQUA (Aurora Fano, pt. 57.100), Martina BRAMBILLA (San Giorgio ’79, pt. 55.000) e Noa Ros (ESP, pt. 47.000). Spettacolo entusiasmante anche sul fronte junior. Ottima prestazione per le giovani promesse dei piccoli attrezzi. Sul gradino più alto, con 88.300 punti, troviamo il primo team azzurro formato da Anna Paola CANTATORE (Iris Giovinazzo), Eva GHERARDI (Armonia d’Abruzzo) e Sofia RAFFAELI (Fabriano). Piazza d’onore per quello spagnolo a quota 81.600. Terzo posto per le altre giovanissime ginnaste italiane Giulia BRICCHI (Fly Gozzano), Alessia LEONE (Eurogymnica), Lavinia D’AMATO (La Fenice) ed Eleonora TAGLIABUE (San Giorgio ’79) che mettono insieme 78.400 punti.

La Giuria superiore, formata dalla neo direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani e da Laura Lazzaroni, è stata presieduta da Daniela Delle Chiaie, componente del comitato tecnico GR della Federazione Internazionale di Ginnastica. Alle difficoltà: Isabelle De Cossio (FRA), Elena Aliprandi, Berta Veiga (ESP) ed Emanuela Agnolucci. Alle esecuzioni: Alexia Agnani, Catherine Xaudaro (ESO), Stefan Ivanov (BUL) e Federica Protti. Ufficiali di gara coordinatrici: Daniela Vegani e Marisa Verotta; al timing, Irina Roudaia. Infine i giudici di linea: Laura Scavazzini ed Elisa Porchi. Molte le autorità presenti a cominciare dal numero uno della Ginnastica italiana proseguendo con i consiglieri federali Grazia Ciarlitto – nelle vesti di capo delegazione – e Fabrizia D’Ottavio, il presidente del comitato regionale Lombardia FGI Oreste De Faveri, il team manager della sezione dei piccoli attrezzi Paola Porfiri, il referente dei rapporti internazionali FGI Gianfranco Marzolla, il massimo esponente della San Giorgio ’79 Pier Giorgio Caspani e il primo cittadino di Desio Roberto Corti.

foto Carlo Di Giusto/FGI