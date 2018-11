Grand Prix Antenore Energia 2018 - Definite le stelle dell'Artistica femminile e dell'Acrobatica 19 Novembre 2018

Definiti anche i nomi delle stelle della ginnastica artistica femminile che, l’8 dicembre, illumineranno il Grand Prix Antenore Energia 2018 a Padova. Lara Mori si presenta per il 5° anno consecutivo al galà della Ginnastica più atteso dell’anno: campionessa a squadre, nell’all-around e al corpo libero ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, finalista nel concorso generale ai mondiali di Doha e due volte campionessa nazionale al corpo libero sia nel 2017 sia nel 2018.

Al fianco della plurimedagliata ginnasta olimpica giovanile di Buenos Aires 2018 Giorgia Villa saranno presenti le altre “FATE”: Alessia Federici ed Elisa Iorio, le gemelle Asia e Alice D’Amato. Le azzurrine arrivano a Padova dopo aver dimostrato di poter gareggiare ad altissimo livello in campo europeo junior a Glasgow 2018, dove hanno vinto il concorso a squadre di categoria. Nell’individuale scozzese, invece, Giorgia Villa ha messo a segno un exploit con 4 medaglie (oro concorso individuale e trave; argento al corpo libero e al volteggio); straordinarie sono state anche le prestazioni di Asia D’Amato salita sul gradino più alto del podio al volteggio ed Elisa Iorio con il bronzo alla trave.

Per la Ginnastica acrobatica scenderanno in pedana, straordinariamente insieme, Michael Grossi e Rebecca Sirca, protagonista anche ad Italia’s Got Talent: gli azzurri promettono una coreografica esuberante e spettacolare.

È quasi tutto pronto ormai per la ventisettesima edizione del Grand Prix Antenore Energia 2018 che si preannuncia come una parata dei campioni Azzurri di Artistica, Ritmica, Aerobica e Acrobatica pronti ad allietare il pubblico con esibizioni uniche nel loro genere.

I tagliandi possono essere acquistati su TicketOne al www.ticketone.it, oppure tramite Call-center al numero 892.101 (servizio a pagamento) e presso i punti vendita del circuito. Il costo di ingresso alla Kioene Arena è di 14 euro (10 euro per i tesserati FGI e gli Under 12) per il secondo anello, tribuna non numerata; 25 euro (20 euro per i tesserati FGI e gli Under 12) per il primo anello, tribuna numerata. Sono previste, fino ad esaurimento delle disponibilità, agevolazioni e scontistiche per società affiliate alla FGI che saranno comunicate come di consueto alle società. La Segreteria dedicata all’evento è raggiungibile all’indirizzo email gpginnastica2018@gmail.com.

Il Grand Prix Antenore Energia 2018 è organizzato da Federazione Ginnastica d’Italia, in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners, il supporto e il patrocinio del Comune di Padova. I partner, oltre ad Antenore Energia Title Sponsor Grand Prix 2018, sono Baby-G, Freddy e Ringo. I partner istituzionali sono: Istituto per il Credito Sportivo, Esercito, Arenautica Militare e CONI Comitato Regionale Veneto. La Gazzetta dello Sport, il Mattino di Padova e Radio Bella & Monella affiancano l’evento come Media Partner.

Foto: Simone Ferraro - Ricardo Bufolin/FGI