Desio - Il Golden Butterfly Gala, un evento da mille e una notte 14 Giugno 2018

Ultimi preparativi e si comincia. Sabato 16 giugno (ore 21), al Pala Banco Desio, andrà in scena la nona edizione del Golden Butterfly Gala, un vero e proprio show organizzato dall'allenatrice più medagliata di sempre, Emanuela Maccarani e da tutto lo staff dell'Accademia Internazionale che, in queste ore, si sta prodigando per la riuscita di uno spettacolo che si preannuncia ancor più ricco rispetto al passato. Nuove performance delle Farfalle azzurre accompagnate, come sempre, da artisti e musica dal vivo e da un allestimento del tutto simile al palcoscenico di un teatro. "Quest'anno - ha spiegato la Direttrice Tecnica nazionale di sezione, deus ex machina di questo evento - saranno con noi anche le individualiste: Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese e Alessia Russo. Abbiamo rinnovato l'intero spettacolo rendendolo ancor più emozionante e coinvolgente". Ancora poche ore di prove e poi i riflettori saranno tutti puntati e accesi sulla pedana del Pala Desio, sede di allenamento della Squadra nazionale di Ginnastica Ritmica che, da poco più di una settimana, ha aggiunto al proprio palmares un oro ai 5 cerchi e due argenti - nel completo e nel misto - di livello continentale durante il campionato europeo di Guadalajara. I biglietti possono essere acquistati la sera stessa dell'evento, al costo di 15 Euro. Attese inoltre diverse personalità del mondo dello sport e dello spettacolo insieme alle alte cariche federali, primo fra tutti il Presidente Gherardo Tecchi.